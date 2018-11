Átadták a Magyar Futball Akadémia utánpótlásközpontját

Orbán Viktor miniszterelnök és George F. Hemingway klubtulajdonos csütörtökön átadta a Budapest Honvéd labdarúgócsapat Magyar Futball Akadémiájának új utánpótlásközpontját.

„A magyar futball számára kiemelkedő esemény ez, mert amikor jól ment a Kispestnek, jól ment a magyar futballnak is” – jelentette ki a kormányfő, aki leszögezte, a kormány támogatja, hogy minden iskolás sportoljon, mert

„minden nemzet olyan lesz, mint a fiataljai”.

A kispesti csapat sálját viselő Orbán Viktor az akadémistákhoz fordulva arról beszélt, a legfontosabb, hogy jó versenyző típusú emberekké váljanak, mert ha ezt megtanulták, mindent tudnak, amit az élet bármely területén hasznosíthatnak.

„A Honvéd az a klub, amelynél a tulajdonos nagy T-vel írandó. Ha ő nem veszi meg a klubot, akkor Magyarország egyik legpatinásabb csapata könnyen örökre eltűnhetett volna” – mondta Hemingwayről Orbán Viktor, aki felidézte Puskásék, Tichyék és Détáriék időszakát, amikor a válogatott a Honvédra épült.

A kormányfő kiemelte, a Magyar Futball Akadémia növendékei ötször nyerték meg a Puskás Suzuki Kupát, húsznál is több korosztályos bajnoki címet szereztek, hatvannál is többen váltak élvonalbeli labdarúgóvá, és négyen a válogatottban is bemutatkoztak. Hozzátette, Marco Rossi személyében a jelenlegi szövetségi kapitányt is a Honvédnak köszönheti a magyar labdarúgás.

„A magyar futballnak nem lehet kisebb célja, mint megismételni Puskásék sikerét”

– zárta szavait Orbán Viktor.

Hemingway felidézte, odáig vezetett 30-40 év hanyagsága, hogy amikor 2006 nyarán megvette a klubot és kilátogatott a Bozsik Stadionba, akkor életében először látott szabadon szaladgáló patkányt.

„Az elmúlt években a sporttámogatás soha nem látott mértékű. Ebbe illik bele a Magyar Futball Akadémia új komplexuma is, amely soha nem jött volna létre a magyar kormány támogatása nélkül” – hangsúlyozta.

A klubtulajdonos úgy fogalmazott, szerencséje volt, mert egy másik ember, Orbán Viktor, aki akkor még nem volt miniszterelnök, hasonlóan nagyot álmodott nem messze Budapesttől, Felcsúton, ahol megalapította a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiát, és ez a két intézmény, valamint az MTK agárdi Sándor Károly Akadémiája a magyar futball három bástyájává vált.

Az ünnepségen részt vett Csányi Sándor MLSZ-elnök, Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és Gajda Péter kispesti polgármester is.

A Magyar Futball Akadémia mostanáig az újjáépítés előtt álló Bozsik Stadionban működött. Az új komplexum alig több mint egy kilométerre van a Honvéd otthonától, a Temesvár utcából a Bozsik József sétány vezet a létesítménybe, amely erdei futópálya mellett hét szabványméretű, köztük két műfüves pályát tartalmaz. Ezeket az együttes korábbi legendáiról, Puskás Ferencről, Budai II. Lászlóról, Détári Lajosról, Kozma Mihályról, Bozsik Józsefről, Tichy Lajosról és Kocsis Sándorról nevezték el, a nyolcadik pedig kispályákat foglal magában. A központi épületben található a konditerem, a játékosok pedig kétágyas szobákban lakhatnak.

Borítókép: Résztvevők a Budapest Honvéd Magyar Futball Akadémiája új utánpótlásközpontjának avatásán 2018. november 22-én.

MTI / Koszticsák Szilárd

