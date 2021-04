Az UVSE nyerte a döntőt, az ezüsttel kell beérnie az újvárosiaknak

Az E.ON női vízilabda-bajnokság döntőjében az utolsó, mindent eldöntő harmadik mérkőzést rendezték meg szombat délután a fővárosban. A DUE-Maarsk Graphics együttese az UVSE Hunguest Hotels vendégeként ugrott a medencébe. A tét az aranyérem volt.

Egy, aki mindent visz. Ez az állítás teljes mértékben helytálló volt a szombat délutáni vízilabda-rangadón. A bajnoki döntő harmadik, egyben utolsó mérkőzését rendezték meg a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában. A kérdés már csak az volt, hogy a hazai pályán játszó UVSE sorozatban hatodszor léphet a dobogó legfelső fokára, vagy a Dunaújváros tíz év és megannyi ezüst-, és bronzérem után ünnepelhet újra bajnoki címet. A kezdés előtt már kiderült, hogy a második találkozóhoz hasonlóan ismét hiányzott a fővárosiak keretéből Rebecca Parkes.

Az első ráúszást a sárga sapkában vízilabdázó hazaiak hozták el, de az első lövés a kék sapkában játszó vendégeké volt, Szilágyi Dorottya durrantott mellé, majd fórban Garda lövését hárította Gangl Edina. Az első gólt az UVSE szerezte, Faragó Kamilla lövése kúszott be Magyari Alda hóna alatt. Két perc elteltével Garda újabb löketét védte Gangl, majd a túloldalon Magyari hárított emberhátrányban. Újabb dunaújvárosi helyzet maradt ki, a fővárosiak kapusa ihletett formában védett ekkor. Ami az egyiknek nem ment, a másiknak igen, Keszthelyi Nagy Rita növelte kettőre a hazaiak előnyét 2-0. Bajban volt a DUE, Faragó Kamilla emberelőnyből is betalált Magyari kapujába, már háromra duzadt a differencia. Nagyon kellett az utolsó percben Brezovszki Gerda pontos távoli lövése, majd Magyari emberhátrányban védett, így 3-1-es állásnál ért véget az első negyed.

A második játékrész is hasonlóan folytatódott, mint az első, a DFVE támadásai akadoztak, míg Keszthelyi révén újra háromgólosra nőtt a vendégek hátránya. A dunaújvárosi szurkolókat az sem nyugtathatta meg, hogy Gurisatti Gréta jobb keze megsérült az első negyedben, a 24 éves játékos ugyan visszatért, de kezét fájlalva újra a kispadon kötött ki. Igazi nagy helyzete továbbra is kevés volt Mihók Attila lányainak, nehezen tudtak közel kerülni Gangl kapujához. A folytatásban a DUE is szigorított a védekezésen, de a támadásban továbbra is kissé reménytelennek tűnt a játék. A félidőben 4-1-re vezettek az újpestiek, Gangl 80%-os védési hatékonysággal zárt.

A harmadik ráúszást a vendégek hozták el, de még mindig váratott magára a második dunaújvárosi gól, Ziegler csak a kapufát találta el, továbbá Garda megkapta a harmadik kiállítását is, így ő már nem térhetett vissza. Egyre kilátástalanabbnak tűnt a DUE helyzete, emberelőnyből Dávid Cila talált be Magyari kapujába 5-1. Továbbra sem jutott közel a DFVE Ganglhoz, de ez Szilágyi Dorottyát nem zavarta, távolról eleresztett bombája kapuba vágodott 5-2. Szilágyi lendületbe jött, lőtt szinte mindenhonnan, majd büntetőt is elvégezhetett, de Gangl túljárt az eszén. Ezekben a percekben megvoltak a vendégek lehetőségei a közelebb zárkózáshoz, de a lehetőségek rendre kimaradtak. Az UVSE azonban kegyetlenül kihasználta a kínálkozó helyzeteteket, három másodperccel a játékrész vége előtt Rybanska talált be.

A zárónegyed sem kezdődött jól a Dunaújváros szemszögéből, a vendégek egyszerűen nem tudtak mit kezdeni az újpestiek védekezésével, ha mégis helyzetbe kerültek, vagy a blokk, vagy Gangl hárította a kísérletet. A végén még Szücs Gabriella betalált emberelőnyből, a DUE nem tudta a harmadik gólját sem meglőni.

A bajnoki döntőt teljesen megérdemelten az UVSE Hunguest Hotels csapata nyerte meg, zsinórban hatodszor értek fel a dobogó legfelső fokára.