A Vasas nyerte a másodosztályúak randevúját

A nemzetközi szünet miatt többek között a Merkantil Bank Liga NB II. küzdelmei is szünetelnek a hétvégén. Emiatt a csapatok edzőmeccseket játszanak ebben az időszakban. Péntek délelőtt az Aqvital FC Csákvár a tavaly még élvonalbeli tagságú Vasast fogadta.

Aqvital FC Csákvár–Vasas 0-1 (0-1)

Csákvár: Hermány – Falussy, Kiprich D., Dulló, Galambos – Nándori, Mészáros D. – Sejben, Molnár Cs., Simon M. – Oroszi. Csere: Markek, Tóth B., Deutsch L., Papp M., Sándor Gy., Gajda. Vezetőedző: Szijjártó István.

Vasas (I. félidő): Bese – Szivacski, Talabér, Kelemen, Hinora – Rétyi R., Szatmári, Kovács M., Hajdú Á. – Birtalan, Balajti.

II. félidő: Kovács Z. (Bősz) – Eichenenwalder, Nagy Z., Baranyai, Murka, Borbély, Szokol, Rokszin, Hrepka, Tóth K., Vaskó. Vezetőedző: Szanyó Károly,

A vendégalakulat kispadján most mutatkozott be Szanyó Károly, aki tavaly ősszel még a vértesi gárdát irányította. Szijjártó mester több lábadozó félben lévő játékosát is pihentette, vagy csak a padra ültette.

A fővárosiak mindkét fél­időre más-más tizeneggyel futottak ki. Végül az első negyvenöt percben pályára küldött gárda bizonyult sikeresnek, ugyanis a félidő legnagyobb helyzetéből a 17 éves Rétyi Róbert Hinora jobb oldali beadását hat méterről a bal sarokba helyezte, 0-1.

A bajnokságban az Aqvital FC legközelebb november 25-én, vasárnap lép pályára és a sereghajtó Mosonmagyaróvárt fogadja a Tertyánszky Ödön Sportközpontban.