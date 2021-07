Vereséggel kezdte az olimpiát a magyar férfi pólóválogatott

TOKIÓ 2020, FÉRFI VÍZILABDA

CSOPORTKÖR, A-CSOPORT, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG 9–10 (3–2, 3–4, 2–3, 1–1)

Mint a hagymát, úgy hámozzuk le az újabb és újabb rétegeket az olimpiai létszámszabályról, miszerint 12+1-esek lettek a vízilabdakeretek. Azon már túl vagyunk, hogy fordulóról fordulóra és indoklás nélkül lehet megjelölni az aktuális 12-t, az pedig már a gyakorlathoz tartozik, hogy előre ki lehetett találni, a töltelékmeccseken a cserekapusok ülnek majd a lelátóra, mert így megőrizhető a mezőnyjátékosok száma, jobban eloszthatóak a feladatok – meg a kiállítások.

Mert a modern vízilabda előny-hátrány játék, amiben Görögország férfiválogatottja hagyományosan erős, ezt nyögtük végig…

Pedig az elején minden olyan szépen alakult, mi például akciógóllal kezdtünk, majd 2–2-ről elléptünk 5–2-re. Ám ekkor még csak a második negyed elején jártunk, és a félidőre már 6–6 virított a táblán, főleg, mivel a 2019–2021 között a Fradiban légióskodó Janisz Funtulisz pakolászta be a gólokat a kapásszélről.

Valahogy ekkorra vette fel a meccs a szokásos jellegét, mert a görögök sosem hajlandóak leszakadni, belövik a fórjaikat.

„Masszív, dinamikus, szervezett védekezésre épül a játékuk. Ugyanakkor kiválóan használják ki a szabad területeket, széthúzzák a támadásaikat és bíznak a centereikben, hogy megszerzik az emberelőnyt, amit utána jó százalékkal értékesítenek” – mondta a rajt előtti interjúnkban Märcz Tamás, aki elérkezettnek látta, hogy időt kérjen, amikor a görögök átvették a vezetést, és a következő támadásnál fórhoz jutottunk.

Ám sajnos kihagytuk, a létszámfölényes játékunk döcögött (khm…). Varga Dénes azonban csapatkapitányhoz illőn nem hagyta annyiban, bevert egyet a szélről, majd a bekk és a kapus könyökéről mandínerezve, úgyhogy 8–8-nál kiegyenlítettünk.

Csak sajnos volt még tovább, a görögök 9–8-nál és 10–9-nél is visszavették a vezetést, és amikor az utolsó fórunkat is kihagytuk, elment a meccs.

Harmadszor kezdtünk vereséggel olimpiát – 1912-ben Stockholmban és 2012-ben Londonban kaptunk ki a nyitányon.

Folytatás, vélhetően sokkal könnyebb, a házigazda Japán ellen.

Märcz Tamás: A számmisztika sajnos kevés lesz ahhoz, hogy mérkőzéseket nyerjünk

4. NEGYED

32. perc: VÉGE A MÉRKŐZÉSNEK!

32. perc: hiába kerültünk emberelőnybe, sajnos gyenge lövőhelyzetig jutottunk. Manhercz éles szögből nem is tudta belőni.

32. perc: 54 másodperccel a vége előtt visszaszereztük a labdát. Märcz időt kért.

31. perc: kicsit statikusan támadtunk. Zalánki lövését védte Zerdevasz.

30. perc: egy percig támadtak a görögök. Funtulisz kétszer is a kapufát találta el.

Valamit nagyon kilestek a görögök – ezeket az emberelőnyöket rendre szélről fejezik be…

29. perc: a görögök sajnos a másik oldalon a második fórjukat kihasználták. Vlahopulosz a rossz kéz szélről pattintott a kapuba. 9–10

28. perc: Hárairól állították ki Geniduniaszt. De Varga a kapufát találta el.

27. perc: Mezei harcolt ki kiállítást. Vámos pedig remekül játszotta be a falba Erdélyinek, aki közelről nem hibázott. 9–9

26. perc: Nagy Viktor szerzett labdát egy centerbejátszásból.

25. perc: Pásztor kiállítása után jól védekeztünk. Az ellentámadásból Varga Dénes ejtett – kapufát…

3. NEGYED

24. perc: Angyal kiállítása után Geniduniasz lőtt távolról igen szép gólt… 8–9

24. perc: kell a mázli is! Varga lövése teljesen irányt változtatott Geniduniasz blokkján. Így Zerdevasz nem tudott védeni. 8–8

22. perc: Angyal elrúgta magától a görög bekket, így hiába lőtte be, nem ért.

21. perc: jött a Varga Dénes-villanás! Átlövésből, fej fölé, úgy, hogy gyakorlatilag Zerdevasz feje fölé vágta be a labdát olimpiai bajnokunk. 7–8

21. perc: a görögöknek jobban ment. Papanasztasziu a kapás oldalról fejezte be az emberelőnyt. 6–8

20. perc: van baj… Kettős emberelőnyben sikerült viszonylag rossz lövőhelyzeteket kialakítani, nem is lett egyikből sem gól.

20. perc: görög kiállítás! Märcz Tamás időt kért. Kell a gól!

19. perc: Vlahopulosz pattintott átlövésével először vezetnek a görögök. 6–7

18. perc: Varga távoli lövését védte Zerdevasz, majd Vámos belebombázta a blokkba. De hiába szereztük vissza, harmadszorra már nem lőttünk, mielőtt lejárt volna a támadóidő…

17. perc: 3–0. Mármint a labdaelhozatal a mieink javára. Aztán két kihagyott helyzet a két oldalon.

FÉLIDŐ

16. perc: jó hogy ezt leírtam… Természetesen most a másik oldalra játszották ki a fórt a görögök, onnan verte be Kapocisz. 6–6

15. perc: kapás szélről jönnek görög előny gólok: ezúttal Papanasztasziu pattintott Nagy kapujába. 6–5

14. perc: Varga Dénes „na jó, akkor bedobom” gólja is megérkezett. Félelmetes, amilyen lazán vágta a labdát a görög kapuba. 6–4

13. perc: most háríthatott volna… De persze Funtulisz közelről lőtt, így a rövidnél azért nem lett volna könnyű. 5–4

12. perc: Geniduniasz is beköszönt. A görög távolról, a kapuval szemben lőtt, a blokk azonban rossz volt, így Nagy Viktor nem háríthatott. 5–3

11. perc: Erdélyi jobbról egy hatalmas átlövésgóllal jelentkezett. 5–2

10. perc: Angyal viszonylag szép góllal növelte az előnyünket – jól lépett el védőjétől, és csavart a kapuba. Legalábbis a gólvonal mögé. 4–2

9. perc: megint mi hoztuk el a labdát, előnybe is kerültünk, de nem sikerült kihasználnunk. Szerencsére a másik oldalon a görögök is elpuskázták a lehetőséget.

1. NEGYED

8. perc: Varga Dénes ejtésével ért véget a negyed. Nem volt veszélyes.

8. perc: Manhercz pattintott, a labda pedig a vízről a lécre, onnan a kapuba pattant. Mindez emberelőnyben – ahogy a pólóban sokszor lenni szokott. 3–2

7. perc: a görögök is kihasználták a kettős fórjukat. Funtulisz rutinosan lőtte el a maradék blokk mellett a labdát a hosszúba. 2–2

6. perc: Vlahopulosz lövését egy laza mozdulattal védte Nagy Viktor, majd a másik oldalon Vámosét Zerdevasz.

5. perc: kettős fórban járattuk meg a labdát, Angyal közelről a kapuba lőtte. 2–1

4. perc: Erdélyi kiállítását kihasználták a görögök. Fundulisz kapás szélről pattintotta a rövidbe a labdát. 1–1

3. perc: Angyal lövése után csattan a labda görög kapufán.

2. perc: most egy görög kiállítás, de a magyar lövést blokkolják.

2. perc: Jansik kiállítása után kapura sem tudtak lőni a görögök.

1. perc: Erdei nagyon távolról hatalmas gólt lőtt! Mondjuk, Szkumpakisz fején kicsit megpattant a labda. 1–0

1. perc: elkezdődött a mérkőzés: az első ráúszásnál mi hoztuk el a labdát.

OLIMPIAI STATISZTIKA (Pucz Péter gyűjtése a waterpolo.hu-n)

1972 Magyarország–Görögország 6–1

1980 Magyarország–Görögország 8–5

1988 Magyarország–Görögország 12–10

1992 Magyarország–Görögország 12–7

1996 Magyarország–Görögország 12–8

2000 Magyarország–Görögország 7–4

2008 Magyarország–Görögország 17–6

2016 Magyarország–Görögország 8–8

2016 Magyarország–Görögország 12–10

2021 Magyarország–Görögország 9–10



AZ ÚJ MÉRLEG

Magyarország: 8 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség (112–79)

3.00: Dél-Afrika–Olaszország 2–21 (0–2, 2–8, 0–7, 0–4)

4.30: Magyarország–Görögország

7.00: Egyesült Államok–Japán

B-CSOPORT

8.30: Ausztrália–Montenegró

11.20: Szerbia–Spanyolország

12.50: Horvátország–Kazahsztán

A MAGYAR VÁLOGATOTT

Kapusok: Nagy Viktor (Szolnoki Dózsa), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Szolnok), Erdélyi Balázs, Hárai Balázs, Manhercz Krisztián (mindhárom OSC Újbuda), Hosnyánszky Norbert, (Budapesti Honvéd SE), Jansik Szilárd, Mezei Tamás, Varga Dénes, Vámos Márton, Zalánki Gergő (mind FTC), Pásztor Mátyás (BVSC-Zugló MKB-Euroleasing)

A játékosoknál az előző idénybeli klubjukat tüntettük fel

ELŐZMÉNYEK

„Azért azt látjuk, hogy a világbajnok olasz és az utolsó három nagy tornán egyaránt döntőt játszó spanyol válogatott rendkívül jó, mindkettővel számolni kell. A címvédő szerb csapat is nagyon készül, és potenciális ellenfél lehet, de a horvátok ellen sem indulhat senki biztos győzelmi eséllyel. Ha csak azt nézzük, hogy a világliga debreceni selejtezőtornáján a montenegrói és a görög együttes játszotta a döntőt, maga mögött tartva a többi, nagy esélyesnek mondott válogatottat, akkor ez nem lesz könnyű olimpia, és akkor még a tengerentúli két együttesről, az amerikaiakról és az ausztrálokról nem beszéltünk. Azt gondolom, a japán válogatott hazai pályán esélyes arra, hogy a csoportunkban valakit maga mögé utasítson a dél-afrikaiakon kívül. Nagyon kellemetlen stílusban játszik, legtöbbször az amerikaiakat viccelte meg az elmúlt években, szerintem valamilyen úton-módon nyolc közé is juthat„ – mondta a Nemzeti Sportnak még az olimpia előtt Märcz Tamás szövetségi kapitány.