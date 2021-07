Végre megvan az első siker, győzelem a vb-ezüstérmes spanyolok ellen!

Egy Szedojkina-védésre voltunk attól, hogy már a spanyolok elleni meccs előtt eldőljön a sorsunk. Ha az orosz csapat rutinos kapusa nem hárítja Allison Pineau ziccerét, akkor már tét nélkül léptünk volna pályára Penáék ellen. Nem túlzott Elek Gábor szövetségi kapitány, amikor legutóbb úgy fogalmazott, lassan már edzéshez is kevesen lesznek, hiszen pénteken biztossá vált, Szucsánszki Zita és Janurik Kinga sem folytathatja az olimpiát, utóbbi helyére Szikora Melindát cseréltük be.

Miután Vámos Petra egyedül maradt irányítóban, óvatosan kellett gazdálkodnunk az energiájával, így mindig cseréltük védekezésre, míg Tomori Zsuzsanna fennmaradt jobbátlövőben. Hátul jól kezdtük a meccset, Tomori vezérletével több spanyol támadást is olvastunk, vagy ha nem sikerült, akkor Bíró Blanka tudott hárítani.

A megszerzett labdákból általában Márton Grétát indítottuk, a könnyű gólokkal néggyel elhúztunk, Carlos Vivernek időt is kellett kérnie. Vámos erőszakosan tört be a kínálkozó résekbe vagy éppen a társainak készített elő, így tartani tudtuk a kezdeti előnyt. A szerencsével sem álltunk hadilábon, egy esetben Tomori kilencről talpról talált be.

„Jó a védekezés” – kiabálták többen is biztatásképpen a magyar kispadról, és bizony eddig ezt legfeljebb rövid időszakokban mondhattuk el a mieinkről. Támadásban viszont megtorpantunk, Háfra Noémi rendre a spanyolok 42 éves kapusába, Silvia Navarróba püffölte a labdát. A 25. percben szakadt át a gát a Győrbe tartó átlövőnél, a lendület addig is megvolt a játékában, de ezután az irányzékon is állított. Vámossal együtt jó ritmusban vezették az akciókat, és ha pontosabbak vagyunk a hajrában, nem csak hárommal vezettünk volna a szünetben.

Nagy kérdés volt, a spanyolok tudnak-e váltani az első félidőben mutatott visszafogott produkciójuk után, ugyanis a kulcsembereik közül talán egyedül Carmen Martín hozta magát. Vámos kapott pihenőt, így Tomori irányított, míg a spanyolok Lara Gonzálezszel zavaróban megnyitották a védekezésüket. Fel is jöttek egy gólra, de itt sikerült megállítani őket. Közben az elmúlt meccsek után aggódva figyeltük, hogy Kisfaludy Anettet kellett ápolni, de szerencsére egy ütést leszámítva nem történt komolyabb baja.

Sikerült újabb jó periódust futnunk, amikor lehetőségünk volt rá, gyorsan felvittük a labdát, a rohanásnak egy 8–2-es sorozat lett vége, amivel héttel elhúztunk. Ekkor úgy tűnt, végleg leszakítottuk a spanyolokat, azonban jött egy kilencperces gólcsend, amely alatt sorban elpuskáztuk a helyzeteket, és Mercedes Castellanosszal is meggyűlt a bajunk. Amikor már nagyon égett a ház, Klujber Katrin talált be a jobb szélről, sikerült megakadályoznunk a spanyol egyenlítést.

A kisebb hullámvölgyet túlélve újra elmentünk, ezzel eldöntve a meccset. A 29–25-ös sikerünkkel életben tartottuk a továbbjutási reményeinket, hétfőn azonban a svédeket is le kell győznünk a záró körben.

KÉZILABDA, NŐK