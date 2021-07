Vasárnap már Kovács Zsófiáért és Krausz Gergelyért is szoríthatunk Tokióban

A pénteki megnyitóünnepséggel hivatalosan is kezdetét vette a XXXII. Nyári Olimpia Tokióban. Néhány magyar versenyzőnek már elrajtoltak az olimpiai játékok, de a hétvégén is lesz kinek szurkolni, hiszen az úszók mellett a dunaújvárosi Kovács Zsófia is megkezdi szereplését Japánban, valamint a Fejér megyei Krausz Gergely is ütőt ragad majd a napokban.

Magyar idő szerint péntek délután egykor elkezdődött a tokiói olimpia zárt kapus megnyitója. A közel négyórás ünnepségen természetesen bevonult a magyar küldöttség egy része is, a zászlót Mohamed Aida és Cseh László vitte. Szerdától már zajlanak az események Japán fővárosában, softball- és a női labdarúgó-mérkőzések szerepeltek eddig a programban.

Pénteken hajnalban már a magyar küldöttség is megkezdte szereplését az ötkarikás játékokon, az evezős Pétervári-Molnár Bendegúz és az íjász Balogh Mátyás is rajthoz állt a megnyitót megelőzően. Pétervári-Molnár bejutott a vasárnapi döntőbe, valamint Baloghnak is sikerült kvalifikálnia magát a jövő heti folytatásra.

Nem kell már sokat várni a Fejér megyei kötődésű sportolók bemutatkozására sem, ugyanis vasárnap hajnalban megkezdi szereplését Kovács Zsófia is, a DKSE tornásza. A 21 éves olimpikon az elmúlt időszakban jól hangolt az ötkarikás játékokra, hiszen a június végi dohai Világkupán ezüstérmes lett. Az azóta eltelt időben edzőjével, Trenka Jánossal igyekeztek még tovább csiszolni a gyakorlatokon.

– Mindig változó volt a teljesítménye az edzéseken. Ez lehet nem is annyira baj, hiszen a lényeg, hogy a csúcsteljesítmény az olimpián jöjjön ki. Az itthoni gyakorlások során a talajgyakorlat is rendben volt, az ugrások is jól sikerültek, de igazából minden szeren elmondható az, hogy a tervezett programot meg tudtunk csinálni. A felkészülés alatt néha kicsit könnyítettünk a korláton, néha gyengébb volt a gerendagyakorlat kiindulóértéke, de összességében a megfelelő munkát elvégeztük. Zökkenőmentesen tudtunk gyakorolni, szerencsére a sérülések elkerültek minket, illetve Zsófi lába is jól bírta a terhelést – utalt Kovács edzője a tavaszi részleges izomszakadásra.

Trenka lapunknak elmondta, ugyan volt mindkettejükben egészséges izgatottság az utazás előtt, a tréningek elterelték a figyelmüket. Tanítványával együtt néhány alkalommal Budapesten Berki Krisztián volt edzőjével, Kovács Istvánnal is készültek, aki nemzetközi tapasztalatának köszönhetően apróbb részletekben is segítséget jelentett. Ami pedig a tokiói reményeket illeti…

– Remélem a monotonitást, ami ott vár ránk, jól bírja majd Zsófi. Ha minden rendben lesz, és a helyszíni tréringjeink is jól sikerülnek, összejön a négy tökéletes gyakorlat. Az összetett fináléba mindenképpen be szeretnénk jutni, valamint cél lenne a felemás korlát döntője is, de ahhoz nagyon pontos és precíz gyakorlatot kell majd bemutatnia, mivel nagyon erős lesz a mezőny – mondta indulás előtt Trenka János.

Az egyedüli magyar tornászként Tokióba utazó Kovács hétfőtől már a verseny helyszínén tudott készülni, így még jobban átérezheti az olimpia hangulatát. Az egészségügyi szigor természetesen fennáll, a kiérkezést követően tesztelés után egyből az olimpiai faluba vitték a dunaújvárosiak Európa-bajnok tornászát.

– A szállásom nagyon kényelmes, egyelőre egyedül vagyok egy apartmanban. A természetes fény hiányát még szokni kell, mert az ablakom a folyosóra néz, de nem hiszem, hogy nagy probléma lesz vele – kezdte helyszíni beszámolóját a hazai szövetség honlapján a második olimpiájára készülő Kovács Zsófia. – Tény, hogy eddig sosem tapasztalt szigor van, mindenhol kötelező a maszk. Ezzel együtt minden a rendelkezésünkre áll az olimpiai faluban, infopultokat találhatunk, van fodrász, körmös, étterem, lehetőség a vásárlásra. Olyan, mint egy pláza, ahol az ember eltöltheti az idejét, természetesen maszkban. Lenyűgöző bemutatótermek, amelyek a japán kultúra sajátosságait ismertetik. Tényleg elképesztő a szervezés.

Nem csak Zsófiért szoríthatnak a megyei és magyar szurkolók a hétvégén. Szintén vasárnap magyar idő szerint reggel hat és hét óra között megkezdi szereplését a móri születésű Krausz Gergely tollaslabdázó is, akinek nem volt könnyű és stresszmentes a kvalifikációs időszak.

– Hatalmas álmom volt az olimpia, főleg, hogy hazánkból a férfiak közül még senkinek nem sikerült kivívnia a szereplést – mondta lapunknak még a kvóta hivatalossá válása után Krausz. – Amikor két éve elkezdődött a kvalifikációs folyamat, tudtam, hogy közel vagyok, de még nem ütöm meg azt a szintet. Aztán egyre jobb eredményeket értem el, és kezdtem elhinni, hogy sikerülhet. – Végül öszszejött a kijutás a 27 éves sportolónak, aki már napok óta a japán fővárosban tartózkodik.

A hétvégén a megyei kötődésű olimpikonokon kívül több magyar is érdekelt lesz szombaton, többek között a sportlövők, a cselgáncsozók, a férfi kardvívók, de az úszók közül Hosszú Katinka, valamint Sebestyén Dalma is megkezdi szereplését az ötkarikás játékokon. Vasárnap már a férfi vízilabdásaink is medencébe ugranak, majd hétfőn kora reggel a négy dunaújvárosi játékossal felálló (Gurisatti Gréta, Magyari Alda, Garda Krisztina, Szilágyi Dorottya) női vízilabda-válogatott is bemutatkozik Oroszország ellen.