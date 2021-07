Magyarország–Ázsia 0–3 – női kardcsapatunk a 8. helyen zárt

A 7. helyért

MAGYARORSZÁG–KÍNA 30:45



Zsinórban a 3. ázsiai ellenfél várt női kardozóinkra a csapatversenyben. A tét az olimpiai 7. hely volt.

Némi technikai malőr és felszerelés igazítás után Pusztai Liza kapta az első tust, az ellenfele az a Csien Csia-zsuj volt, akitől az egyéni verseny nyolcaddöntőjében 15:10-re kikapott. A visszavágás nem jött össze, a folytatásban is a kínai vívó akarata érvényesült, így 5:1-es magyar hátránynál váltottak a páston lévők. Katona Renáta következett, aki Sao Ja-csi ellen két tusig jutott miközben ötöt kapott, így az ázsiai együttes jelentős, héttusos előnybe került a harmadik asszó kezdetére. Az első kör utolsó magyar vívója a japán ellen csereként beszállt Battai Sugár volt, aki az asszó elején ugyan 2:1-re vezetett, de ezt követően nem tudta tartani a lépést Jang Heng-júval, aki 5:2-re nyert a csörtében, és 15:5-ös előnyt dolgozott ki Kínának.

A negyedik asszót is elveszítette csapatunk, Csien-Csia-zsuj 5:3-ra legyőzte Katonát, akinek az arcán volt minden, amint a pástról lesétálva levette a sisakját. „Ez ma nem akar menni.” Jang Heng-ju ellen Pusztai 2:0-val indított, utána viszont a kínai vette át az irányítást, zsinórban négy tust adott, ahonnan az ifjúsági olimpiai bajnokunk még egyenlített, ám ezt az asszót sem sikerült megnyerni (4:5) – 12:25. Ahogyan a hatodik párharcot sem: Sao Ja-csi már 30:15-re növelte a két csapat közti különbséget.

Nem, nem és nem.

Katona hiába próbálkozott, Jang Heng-ju ellen elúszott a következő asszó is. Az egész találkozót jól jelképezte a pillanat, amikor egy jó kitartással Katona ugyan meglepte az ellenfelét, eltalálva a kínait, ám menet közben lelépett a pástról – így a pontot Jang neve mellé írta be a zsűri (18:35).

A kínaiak a végére még becserélték Kou Ji-csit, aki ellen Battai megszerezte a magyar csapat első részsikerét – üröm az örömben, csupán egy tussal, így 24:40-nél jöhettek a befejezőemberek, azaz Pusztai Liza és Sao Ja-csi. Innen már nem lehetett csodát tenni, Pusztai ugyan egy tussal megnyerte a párharcot, de összesítésben így is magabiztos, 45:30-as kínai siker született.

A magyar női kardválogatott az egyéniben sérülten is 4. helyet szerző Márton Anna kiválása után nem tudott felülkerekedni egyetlen ellenfelén sem, így a 8. pozícióban zárt.

Folytatás három év múlva Párizsban…

Az 5-8. helyért

MAGYARORSZÁG–JAPÁN 42:45

A házigazdák elleni első asszó nem indult jól, Tamura Norika 2:0-ra majd 3:1-re is vezetett, Pusztai Liza innen fordított és nyert 5:4-re. Másodikként Katona Renáta kötött be, aki az asszó első találatát adta Emura Miszaki ellen, majd a vezetést egy pillanatra sem adva ki a kezei közül újabb 5:4-es sikert ért el, így immár kéttusos fórral adta át a páston a helyet Márton Annának (10:8).

Eb-ezüstérmesünk azonban nem kezdett jól, zsinórban három tust kapott, közben pedig egyre látványosabb lett a problémája a térdével. Végül rövid egyeztetés után megszületett a döntés… Cserélt a szövetségi edző Gárdos Gábor: a sérült térddel vívó Márton helyét Battai Sugár vette át a csapatban, ezzel az egyéniben drámai nap végén 4. helyet szerző kardozó számára (legalábbis a páston) véget ért az olimpia. A mindössze 18 esztendős debreceni vívó ezzel az asszó két tust tudott adni, miközben négyet kapott – ezzel kezdte meg olimpiai karrierjét. Japán 15:12-es előnyből kezdte a harmadik kört.

Tamura 5:3-ra legyőzte Katonát a 4. asszóban, ezzel összesítésben már 20:15-re mentek a japánok. Pusztai következett Fukusima Sihomi ellen – ám, hiába tűnt az asszó esélyesének, az első két tust ismét a házigazdák vívója adta. A folytatás sem alakult jól, ifjúsági olimpiai bajnokunk 5:1-re bukta az asszót, ezzel pedig már kilenctusos előnyben volt Japán. A 6. asszót Battai Sugár 6:5-re megnyerte Emura Miszaki ellen, de a különbség jelentős csökkentéséhez ez sem volt elég (22:30).

MÁRTON: A LÁBAM NEM BÍRTA „Nehéz volt összerakni magamat, sajnos fizikailag nem bírtam megcsinálni, amit akartam – nyilatkozta a japánok elleni asszót követően a három tus után lecserélt, már az egyéni versenyben is térdsérüléssel vívó Márton Anna. – Nem tudok úgy elindulni, hátra kitámasztani, ahogy megszoktam magamtól és ahogy szükség lenne rá. Úgy éreztem, az a legfelelősségteljesebb döntés, ha cserélünk, mert se nekem, se a csapattársaimnak nem lett volna jó, ha tovább próbálkozom. Tényleg elhatároztam valamit és nem voltam képes kivitelezni.” „A sérülés az előző meccsre is rányomta a bélyegét, ahol egy hajszálon múlott a továbbjutás, és most sem kellett volna sok. Úgy éreztem, mentálisan elég jól tudok odaállni ahhoz képest, hogy tényleg nagy volt a tét. Inkább a lábam nem bírta – tette hozzá. – Nehéz pozitívan értékelni az egész ciklust azok után, hogy ez a verseny nem sikerült, és nem tudtuk feltenni az i-re a pontot. Sokkal jobbak vagyunk annál az eredménynél, ahol végezni fogunk. Szerintem kívülről is érződik, hogy most nagy csalódás.”

Katona kezdte a harmadik kört, ám az egyéni versenyben nem is indult Fukusima ellen hiába vezetett többször is, 5:5-re hozta kettejük asszóját, ami azt jelentette, egyre fogy az idő és a lehetőség – bezzeg a nyolc tusos különbség változatlan maradt. Ismét Battain volt a sor, hogy bravúrral faragja a hátrányt a világranglista-29. Tamura ellen. A debreceni tehetség rendkívül higgadt vívással, a többi közt egy jó challenge-kéréssel is, kezdett, 4:1-es előnyben volt. Ezt követően Tamura adott két tust, de két újabb találattal annyi máris eldőlt, a párharc Battaié lesz. A kérdés az maradt: hány találatot tud ledolgozni még a hátrányból, mielőtt átadja helyét a páston Pusztainak. Úgy tűnt, a válasz egy lesz, a japán már le is vette a fejvédőjét, de egy újabb sikeres videó kisegítette Battait, aki végül 8:5-re nyert és 40:35-ös hátrányban cserélt Pusztaival.

Mínusz öt. Innen indult Pusztai Liza Emura Miszaki ellen. A BVSC 20 éves vívója agresszívan kezdett, pillanatok alatt 3:1-es vezetésre tett szert és ezzel már csak három tus volt a két csapat közti különbség. Egy látványos védés visszaszúrás után pedig már csak kettő… Miszakinak persze, hogy gondja akadt a fegyverével, kiállt, megvizsgálta, tesztelte a fegyverét, érzékelnek-e a találatjelzők megfelelően. Ha már megízlelte, következőnek akcióból is eltalálta Pusztait, aki rögvest egylámpás tussal válaszolt (40:42).



Mínusz kilencnél nem úgy tűnt, mégis lett a végére miért izgulnunk. De a kéttusnyi különbség nem akart apadni, s 44:41-nél óriási nyomás alá került Pusztai, aki többet nem hibázhatott. Jött egy tiszta találat a magyar lánytól, majd egy együttes, amit nem döntött el a zsűri, majd videózás után mégis – a japánok javára (42:45).

Negyeddöntő

MAGYARORSZÁG–DÉL-KOREA 40:45



Az első asszóban Kim Ji Jeon hamar 3:0-s előnyre tett szert, majd Márton Anna szépített, ám egy kiszúrást követően ismét a földön maradt, hosszúnak tűnő másodpercek után a bal térdét fogva, bicegve sétált a pást végébe, majd vette fel újfent a vívóállást – az az egyéni küzdelmek alatt kiújuló térdsérülés még mindig nem a múlté, bár egy szalagszakadás, hogy is lehetne pikk-pakk a múlté. Márton azonban így is fordított a bosszantóan szökdécselő dél-koreai ellen és 5:4-es előnynél adta át a pástot Pusztai Lizának. Pusztai viszont nem tudta hozni a saját párharcát, 6:3-ra kikapott, így a dél-koreaiak fordítottak, 10:8-nál köthetett be a harmadik magyar, Katona Renáta. A Vasas vívója remekül kezdett pillanatok alatt 4:1-es előnyre tett szert a saját asszójában, ezt követően azonban Jun Dzsi Szu összekapta magát és így újfent dél-koreai előnynél váltottak a párok (12:16).

Ismét Márton kezdte a kört – és ismét egy 0:3-as sorozattal. Ezúttal Csoj Szu Jon volt az ellenfele. Egyéni vb-bronzérmesünk ezt követően szépített, több kettős találat után egy jó védéssel majd fejvágással zárkózott tovább a magyar csapat. Több kétesnek tűnő ítélet (Márton és a magyar küldöttség vívóversenyhez képest feltűnően sokat kényszerült reklamálni a zsűrinél) után a BVSC vívója 5:4-re alulmaradt, a dél-koreai csapat pedig zsinórban három asszót megnyerve négytusos előnybe került (16:20).

London olimpiai bajnok, Kim Ji Jeon újabb szökdécselésből adott tussal kezdett, Katona azonban kétszer is megkontrázta, 2:2 után egy jó ütemű elővágással került újfent előnybe a magyar, aki viszont ellépni csak nem tudott… Újabb kérdéses, videón visszanézett, meg nem változtatott ítéletek után a dél-koreai nyerte a párharcot 5:4-re, így már 25:20 volt az állás az eredményjelzőn, amikor Pusztai Liza érkezett másodszor a pástra. A BSVC ifjúsági olimpiai bajnoka pedig szenzációsan kezdett zsinórban négy egyértelmű tust adott, majd egy videózás után megítélt találattal szépített Jun Dzsi Szu. A folytatás kevésbé sikerült magabiztosan, de így is sikerült faragni a hátrányon, sőt, 29:29-nél teljesen el is tűnt a különbség, az előny viszont nem lett meg, a dél-koreai egy jó védés után elérte Pusztai csuklóját, ezzel lezárta az asszót. Magyar szempontból 29:30-nál jöhetett a harmadik kör.

Az sem mindegy, az ötödik vagy a nyolcadik helyen zárunk „A középső asszóm nagyon kellett, arra felszívtam magam, az egész csapat visszanyerte a hitét – értékelt a Nemzeti Sport helyszíni tudósítójának, Nedelykov Tamásnak Pusztai Liza. – Ami aztán sajnos később egy szempillantás alatt el is illant. Az utolsó asszóra is úgy álltam fel, hogy még ezt innen meg lehet csinálni. Csak az a probléma, hogy az utolsó két asszónkban én is a csapattársam is elfogytunk. Hosszú volt ez az öt év, mentálisan és fizikailag is sokat kivett belőlünk. Még egy pár tusig kitarthattunk volna, már így is egy nagy küzdelem és gyötrelem volt mindannyiunk számára. A fordítás bennem volt, az előny megtartására már elfogyott az erő.” „Még van két meccsünk, amely teljesen más hangulatban telt volna, ha úgy állhatunk fel, hogy az éremét vívunk, ehelyett a pontszerző helyekért harcolhatunk. Próbáljuk úgy felfogni, hogy az sem mindegy, az ötödik vagy a nyolcadik helyen zárjuk az olimpiát” – tette hozzá az ifjúsági olimpiai bajnok.

Katona zsinórban három tussal kezdett, így nemcsak a fordítás lett meg, de kéttusos előnyre is sikerült szert tenni – ráadásul az egyéniben épp Márton által legyőzött Csoj Szu Jon egy sárga lapot is begyűjtött, miután tévesen megállt, reklamálva, hogy a Vasas vívója lelépett volna a pástról annak végébe szorulva… Videózás után a negyedik tus is összejött zsinórban Katonának, aki szépített, majd a jobb vállát fogva újra megállt, ápolást kért. Az ápolás utáni első tust a dél-koreai adta, utána viszont Katona Renáta 6:2-vel nyerve a saját asszóját 35:32-nél lezárta a párharcot.

Jöhetett Márton Anna, aki ezúttal nem tudott nyerni a 2019-es Ázsia-bajnok Jun Dzsi Szu ellen, aki az asszót 8:4-re nyerte, ezzel pedig egytusos előnyt dolgozott ki az utolsó párosra (39:40).

A mieink befejezőembere Pusztai Liza volt, akinek Kim Ji Jeon ellen kellett összehoznia egy újabb bravúrt. A dél-koreai adta az első találatot, majd 3:1-re ellépett, ezzel dél-korea csupán két tusra került a végső sikertől. Majd aztán egyre… Pusztai hiába kért videózást, de hiába, Kim elszökkent a pengéje elől. A 2012-es olimpiai bajnok pedig innen már nem engedte ki a kezei közül a sikert (40:45).



VÍVÁS

női kard csapat (Márton Anna, Pusztai Liza, Katona Renáta)

Negyeddöntő

Magyarország–Dél-Korea 40:45 (Katona +2, Pusztai -3, Márton -4, )

5–8. helyért

Magyarország–Japán 42:45 (Battai +2, Katona -1, Pusztai -1, Márton -3)

7. helyért

Magyarország–Kína 30:45 (Battai -4, Pusztai -4, Katona -7)