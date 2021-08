Kellemetlen kudarc Kína ellen női vízilabdában

A tokiói olimpia női vízilabdatornájának B-csoportjában Kína két góllal legyőzte Magyarországot. Az első félidőben ment el a meccs, amikor a magyar csapat kapufákat lőtt, a kínai viszont gólokat szerzett. Ennek ellenére a magyarok bejutottak a legjobb nyolc közé, ahol a másik csoport meccsei után derül ki az ellenfél kiléte.

TOKIÓ 2020

NŐI VÍZILABDA

CSOPORTMÉRKŐZÉS, B-CSOPORT, 4. FORDULÓ



MAGYARORSZÁG–KÍNA 9–11 (1–4, 1–3, 4–2, 3–2)

Tokió, zárt kapuk mögött. V: Szalnyicsenko (kazah), Ohme (német)

MAGYARORSZÁG: Magyari A. – Szilágyi D., Garda, Keszthelyi-Nagy 1, Gyöngyössy, Szücs G. 1, Vályi V. Csere: Rybanska, Leimeter 1, Illés A. 2, Parkes, GURISATTI 4. Szövetségi kapitány: Bíró Attila

KÍNA: SEN JIN-ENG – TENG CÖ-VEN 2, Vang Huan 1, Mej Hsziao-han, Csen Hsziao 2, CSANG CSING 2, Niu Kuan-nan 1. Csere: Vang Hszin-jen, HSZIUN TUN-HAN 2, Csaj Jing 1, Lu Ji-ven, Csang Tan-ji. Szövetségi kapitány: Petar Porobics (montenegrói)

Gól – emberelőnyből: 12/5, ill. 11/4

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

Kipontozódott: Garda (28. p.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Viszonylag egyszerű képlettel futhattunk (úszhattunk) neki a Kína elleni csoportzáró rangadónak: ha nyerünk, csoportelsők vagyunk, és ha az utánunk következő Hollandia–Kanada mérkőzésen nem győznek az észak-amerikaiak, akkor velük negyeddöntőzünk, ha meg igen, akkor a németalföldiekkel.

Ez volt a távolba néző változat, a realistább pedig az, hogy kemény meccsünk lesz ám Kínával, ha másért nem, hát a mesterük okán, mert a montenegrói Petar Porobics nemzetközi szaktekintély, hazája férfiválogatottjával 2005-ben világ-, 2008-ban Európa-bajnokságot nyert. Namost ezúttal ő és a kollégája, Bíró Attila is arra szavazott, hogy csak egy kapust nevezzen, így több mezőnyjátékosa marad bevethető.

Ezért vagy sem, de pocsékul kezdtünk, és úgy is folytattuk. Benyeltük az első két fórt, ellenben a túlvégen 4/1-gyel nyitottunk előnyből, és az a három, ami kimaradt, kézen-vízen át mindig a kapufán végezte. (A agyszünetig lőttünk még három lécet.) A törés mégis 1–3-nál állt be, amikor persze fórból kihagytuk a helyzetet, bezzeg Kína betalált a következő akcióból, így lett a mínusz egyből mínusz három a szünetre, ami nem mindegy.

A másodikban sem ment semmi, csak egyszer megmentett minket Szücs Gabriella és a gondviselés, amikor a támadóidő lejártakor eleresztett egyet távolról, hátha bejön, és bejött, mert hatalmasat potyázott Sen Jin-eng. Na de ez volt minden örömünk, mert amúgy csakis azt láthattuk, hogy erőnek erejével is a centereinket akarjuk megjátszani, rajtuk állt vagy bukott, hogy pozíciót tudnak-e fogni, és így akciózni vagy emberelőnyt szerezni (csak azt utána be is kéne lőni), amúgy semmi ötletünk nem maradt.

Amikor pedig egy félkontra végén Csang Csing üresen maradt a rosszkéz-szélen, és nyilván kilőtte a hosszút, akkor Bíró Attilánál is elszakadt a cérna, és akkorát csapott a bírói sétány végére, hogy majd’ behorpadt.

Normál esetben ilyenkor jönne a kapuscsere, hátha felrázza a társaságot, de hát a játékokon 12-es csak a meccskeret, és mint feljebb kifejtettük, a szorult helyzetben a kapitányunk a kevesebb kapusra és több mezőnyjátékosra szavazott. Amúgy is tőlük függött inkább a folytatás, mert nem Magyari Alda volt itt a fő probléma, hanem a semmilyen és pontatlan támadójáték meg a fegyelmezetlen védekezés.

Kína tudniillik mintaszerűen rakosgatta be a fórjait – ha nem velünk csinálják, fej fölött tapsolunk a falba feltett labdáknak –, és amúgy is rendszerezetten pólózott, akárha délszláv edzője lenne…

Amikor a harmadik negyed elején kihagytuk sorban a harmadik előnyünket is, összességében 5/1-nél jártunk, a lőlapunk hatástalansága 22/2-t, az eredményjelző 2–7-et mutatott, akkor végképp beletörődhettünk, ezt most elveszítettük, úgyhogy a negyeddöntőbeli ellenfelünket sem tudjuk megmondani egyelőre.

Persze egy kései rohamot azért kivágtak a lányok, amihez hozzájárult a végére szépen lekonyuló kínai fórjáték (3/0 az utolsó negyedben), meg az is, hogy a VAR-ral elvettek egy határidős fórtalálatot az ázsiaiaktól, így a mínusz egyért mehettünk háromszor is. Nyilván harmadjára sikerült, aztán egy-egy ötméteres és ráadás után 11–9-cel fejeződött be az őrület. Oda.

PERCRŐL PERCRE

NEGYEDIK NEGYED

32. perc: Vége a második félidőnek, nyertek a kínaiak. 9–11

32. perc: 16 másodperc maradt hátra, és a kínaiak a végén még lőttek egy gólt Csen Hsziao révén. 9–11

32. perc: A végén kaptunk még egy emberelőnyt, amelyet Leimeter belőtt. 9–10

32. perc: Hibáztunk védekezésben, ötméterest kapott Kína. Az ötméterest Teng Cö-ven belőtte, ezzel nagyjából eldőlt a meccs. 8–10

32. perc: Az ötméterest Gurisatti a bal alsóba lőtte. 8–9

31. perc: Nagyon fogy az idő, és a kínaiak támadásának végén adtak nekik egy emberelőnyt, Magyari remekül védett. Szilágyi megúszott, visszahúzták, ötméteres.

30. perc: Szűcs lövése kijött, Gyöngyössy megszerezte, de aztán kontrafaultot fújtak nála.

30. perc: Végigjátszották a támadóidejüket, de elpuskázták a lövést.

29. perc: Most magyar emberelőny jött, és vele a lehetőség, hogy egy gólra feljöjjünk, de túlkombináltuk.

29. perc: Újabb kínai emberelőny következett, Vang Huan belőtte, de videóztak, hogy időn túl esett-e. Nem adták meg…

28. perc: Magyari remek védése után indultunk előre, majd Gurisatti lövése végre utat talált a kínai kapuba. 7–9

28. perc: Kínai emberelőny és időkérés.

27. perc: Elrontott magyar támadás után az idővel is játszottak a kínaiak, de egy kontra miatt elvették tőlük. Keszthelyi csavarása elment a kapu mellett. Kevés az elképzelés a magyar támadásokban.

26. perc: Illést kiállították, vajon ezt az emberelőnyt hogy fogják megjátszani? Úgy, hogy Magyari védett, de maradt a labda náluk, aztán távolról a kapufát találták el.

25. perc: Garda lövése kijött a kapufáról, de visszaszereztük, hogy aztán elveszítsük…

25. perc: Negyedszerre is elhoztuk a labdát.

HARMADIK NEGYED

24. perc: Vége a harmadik negyednek, kicsit feljebb kapaszkodtunk, három a hátrány. 6–9

24. perc: Kaptunk egy emberelőnyt, és Gurisatti nagyon határozottan pattintotta be a bal felsőbe. 6–9

24. perc: Kiállítás nálunk, és ezt sem tudtuk kivédekezni, pedig kottából játszották… Csen Hsziao talált be. 5–9

23. perc: Húzták az időt a kínaiak támadásban, végül lőni sem tudtak, gyorsan megindultunk, és Keszthelyi révén feljöttünk három gólra. 5–8

23. perc: Hosszan járattuk a labdát, Gurisatti kétszer is lőhetett volna, végül a másodikat vállalta el, és bepattintotta a hálóba. 4–8

22. perc: Magyar időkérés.

22. perc: A kínai lövés gyatra volt, a másik oldalon kiállítást harcoltunk ki.

21. perc: Labdaszerzés után indulhatott meg előre a magyar csapat, majd jött az újabb emberelőny, de jól elrontottuk a bejátszást centerbe.

20. perc: Mi is emberelőnybe kerültünk, és ezt végre szépen kihasználtuk Illés révén. 3–8

20. perc: Kínai emberelőny, és harmadszor is behúzták a kapuba, hiába volt ismert a figura. 2–8

19. perc: Gyorsan labdát szereztünk, kellene már egy gól. Jól védekeztek a kínaiak, de akkor is nehéz volt látni, ahogy Illés a kaput sem találta el.

19. perc: Kiállítás nálunk, kínai időkérés.

19. perc: Parkes harcolt ki emberelőnyt, Garda lóbált sokáig, majd ellőtte, de éppen a kapus kezébe.

18. perc: Emberelőnybe kerültek a kínaiak, szerencsére Magyari szépen védett.

17. perc: Mej Hsziao-han lövését védte magyari, majd a másik oldalon Szilágyi a kapusba püfölte a helyzetét.

17. perc: Keszthelyi lövését védte a kínai kapus, de maradt nálunk. No nem sokáig, statikus a támadójáték.

17. perc: Elkezdődött a harmadik negyed.

MÁSODIK NEGYED

16. perc: Vége a második negyednek. Ez eddig nagyon karcsú… 2–7

16. perc: Illés nem túl erős lövését könnyen védte Sen Jin-eng.

16. perc: Magyari védett remekül, de felúszás közben szabálytalankodtunk. Mégis visszakaptuk, mert a kínaiak nem végezték el a szabaddobást időben.

15. perc: Keszthelyi vállalta el a lövést, de az előbbi után megint kapufát dobott.

14. perc: Magyar emberelőnyben Keszthelyi a kapufát találta el, de maradt nálunk, aztán Rybanska lövése mellészállt…

13. perc: Gond van. Emberelőnybe kerültek a kínaiak, és Hsziun Tun-han derékig kiemelkedve húzta a labdát a kapuba. 2–7

13. perc: Szilágyi lőhetett volna gólt, de egy ütemet kivárt, így blokkolták.

12. perc: Rossz volt a támadásunk, küszködik a magyar csapat. Olyannyira, hogy Csaj Jing balról nagyon kilőtte a bal alsót. 2–6

11. perc: Kontrát fújtak nálunk, majd a kínaiak kaptak emberelőnyt, viszont szerencsére ezúttal a kínaiak is eltalálták a kapufát.

11. perc: Megint kínai gól… Csang Csing lőtte ki a jobb alsót. 2–5

10. perc: Megszereztük a labdát a kínaiaktól, Keszthelyi megindult, de utolérték. Garda lőtt egészen messziről, védett a kapus, de valljuk be nem volt erős próbálkozás.

9. perc: Hihetetlen… De jó értelemben! Szűcs lőtte el az az utolsó pillanatokban, és a megpattanó labdát bevédte a kínai kapus. Kellett ez már. 2–4

9. perc: Elkezdődött a második negyed, elhoztuk a labdát.

ELSŐ NEGYED

8. perc: Vége az első negyednek, vezetnek a kínaiak. 1–4

8. perc: Ők bezzeg belövik… Niu Kuan-nan kapta a labdát középen, és az egykori szentesi játékos kegyetlenül belőtte. 1–4

8. perc: Emberelőnybe kerültünk, majd a negyed haladó hagyományaihoz méltón Szilágyi pattintott lövése a kapufáról jött ki.

7. perc: Szilágyi vette célba a jobb felsőt, de védte a kapus. Maradt nálunk a labda, sokáig nem tudtunk mit kezdeni, aztán Szilágyi lövését megint úgy védte ki a kapus, hogy sarokdobást kaptunk.

7. perc: Három magyar rontott rá a kínai centerre, aki el is vesztette a labdát a nagy vízbugyborékolásban.

6. perc: Emberelőnybe kerültünk, megjárattuk a labdát, majd Illés remekül húzta a bal alsóba. 1–3

6. perc: Hárommal vezetnek… Teng Cö-ven balról a rövid sarokba lőtt. Joban céloznak, nem vitás. 0–3

6. perc: Keszthelyi lövését védte a kapus, maradt nálunk, Szilágyi ellőtte, természetesen kapufára…

5. perc: Most mi kerültünk emberelőnybe, de Gurisatti is a kapufát forgácsolta szét.

4. perc: Kapják a kínaiak garmadával az emberelőnyöket, és ezt is belőtték. Vang Hszin-jen húzta be a kapufa közeléből. 0–2

4. perc: Magyari védte Teng Cö-ven lövését, majd a másik oldalon megint kontrát fújtak Gyöngyössy ellen.

3. perc: A kapufa egyelőre nincs velünk, most Garda lövése jött ki róla.

3. perc: Újabb kínai emberelőny, Csang Csing kapta a labdát, majd távolról a hálónkba pattintott. 0–1

2. perc: Garda lövése lejött a blokkról, de vissza hozzánk, csakhogy nem sokáig, mert Gyöngyössy szabálytalankodott centerben.

1. perc: Emberelőnybe kerültek a kínaiak is, kicsit dadogott a kezükben a labda, majd el is vesztették.

1. perc: Parkes harcolt ki kiállítást, majd Keszthelyi találta el a kapufát, jöhettek a kínaiak.

1. perc: Elkezdődött a találkozó, a ráúszás után elhoztuk a labdát.

A NŐI VÁLOGATOTT TOKIÓI PROGRAMJA

Július 26., 8.30: Orosz csapat–MAGYARORSZÁG 10–10

Július 28., 7.00: MAGYARORSZÁG–Egyesült Államok 10–9

Július 30., 11.20: Japán–MAGYARORSZÁG 13–17

Augusztus 1., 7.00: MAGYARORSZÁG–Kína

Augusztus 3.: negyeddöntők

Augusztus 5.: elődöntők, az 5–8. helyért

Augusztus 7.: helyosztók, bronzmérkőzés, döntő

Az időpontok magyar idő szerint értendők.

