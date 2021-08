Felemás érzésekkel tértek haza Kovács Zsófia és edzője

Kedden tért haza a a DKSE tornaszakosztályának versenyzője, Kovács Zsófia és edzője, Trenka János Tokióból. A szakember bár örül, hogy tanítványa bejutott az összetett döntőbe, de elsősorban a felemás korláton elszalasztott finálé miatt van hiányérzete.

Ezt ne hagyja ki! Lenézi és élhetetlennek tartja a baloldal a magyar vidéket

A magyar tornászok közül egyedüliként a dunaújvárosi Kovács Zsófia tudta magát kvalifikálni a tokiói olimpiára. A DKSE versenyzője edzőjével együtt jó pár nappal a selejtező előtt érkezett Japánba, hogy könnyebben akklimatizálódjanak, illetve megismerkedjenek a verseny helyszínével.

– Az átállással nem volt gondunk, mivel hajnalban érkeztünk meg Tokióba, ott egy nagy alvás után aznap még nem edzettünk, így ez a plusz egy nap jól jött – tekintett vissza lapunknak Trenka János. – Nagyon gyorsan ment az idő kint, napi két tréninget tartottunk, reggel egy rövidebbet, délután volt lehetőségünk hosszabbra. Mondtam Zsófinak, hogy 23 óra előtt ne is feküdjön le, hiszen a versenynapokon sem értünk vissza a szállásra előbb. Gyorsan mentek a napok, edzések között étkezés és gyógymasszázs szerepelt a programban.

A selejtezőből szerettek volna bejutni az összetett döntőbe, valamint a felemás korlát szerfináléjába is. A kettő közül előbbi sikerült, utóbbi egy rontásnak is köszönhetően nem.

– Az összetett döntő 24 fős, ahova alapvetően nehéz bekerülni, hiszen több mint 80 tornász kvalifikálta magát Tokióra. A fináléban a 14. lett, ez nem olyan rossz, de azt is láttuk, hogy ha nem ront Zsófi, előrébb is végezhetett volna. A felemás korlát szerdöntőbe viszont csak nyolc versenyző jut be, mi a 3. számú tartalékosok voltunk. Itt a selejtezőben mi rontottunk, nem hibáztathatunk senkit, kizárólag saját magunkat. Nagyon szerettük volna elérni a szerdöntőt, csalódott is volt Zsófi, elkezdett már a verseny helyszínén sírni, gyorsan ki kellett rángatni ebből az állapotból, mert még bőven volt vissza a versenyből. Ugyan a gerendába is becsúsztak még hibák a selejtezőben, de végül az összetett döntőbe simán bejutott Kovács Zsófia. A fináléban aztán sikerült javítani a felemás korláton bemutatott gyakorlaton, de a bírók pontjai ezt nem tükrözték hűen.

– Felemás korláton a selejtezőben öt tizedet veszített a rontott leérkezés miatt. Ha csak ellépett volna picit, akkor már bejutott volna a szerdöntőbe, de ezenkívül is találtunk még hibát a gyakorlatban. Aztán az összetett döntő napján mindent megcsinált. Utóbbin az egyik legerősebb gyakorlata volt Zsófinak a korlát, de mégis érthetetlenül alacsony pontszámot kaptunk érte. A selejtezőben nem volt gond a bírókkal, mert éreztük, hogy az aznapi gyakorlatok annyit értek. Az összetett döntő napján ha rendes pontszámokat kap Zsófi, akkor a 10. hely körül is végezhetett volna annak ellenére, hogy leesett a gerendáról. Ha még az a gyakorlat is sikerült volna, akár a 6-7. helyre is odaérhetett volna.

Edző és tanítványa nagyon rövid szünetet tart, a jövő héttől már gőzerővel elkezdenek készülni az októberi világbajnokságra.