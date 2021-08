Eljött a nagy nap, Kovács Sarolta is pástra lép

Magyar idő szerint csütörtök reggel 6 órakor megkezdi szereplését immár harmadik olimpiáján a Volán Fehérvár öttusázója, Kovács Sarolta.

Az olimpián szereplő magyar öttusázók, Marosi Ádám, Kasza Róbert, Gulyás Michelle és Kovács Sarolta tíz napon át Tocsigiben edzőtáborozott. Az akklimatizáció jól sikerült, ráadásul a japán város szívébe zárta a magyar pentatlonistákat, kedden reggel piros-fehér-zöld zászlókat lengetve, integetve búcsúztak az olimpiai falu felé induló versenyzőktől.

Kovács Sarolta elszántan készült, mindenképp szeretné folytatni az ötkarikás játékokon produkált számsort. Londonban, 2012-ben 33., 2016-ban, Rióban a 16. helyen zárt, nem titkolta az elutazás előtt, most is nagyot szeretne ugrani előre….

A Volán Fehérvár szakosztályigazgatójával, Székesfehérvár eddigi egyetlen olimpai aranyérmesével, Vörös Zsuzsannával napi kapcsolatban van 2016 világbajnoka.

– Nagyon jól érezték magukat az edzőtáborban a versenyzők. Minden igényt kielégítő volt a kiszolgálás, maximális koncentrációval tudtak edzeni. Kedden foglalták el a szállásukat az olimpiai faluban, s a biztosított helyszíneken edzettek is.

Kovács Sarolta a versenyhelyszínek egy részét már ismeri, hiszen 2019-ben itt már rendeztek egy tesztversenyt, az akkori világkupadöntőt bonyolították Tokióban. A vívócsarnok például, ahol Saci magyar idő szerint csütörtök reggel 6 órakor kezd, már nem lesz szokatlan számára.

– A többi helyszínt a vívás után térképezik majd fel. Bejárják a lovaspályát is, hogy a pénteki számokra a lehető legjobban felkészüljenek. Lehet, hogy kicsit sablonos, de 2019-ben is azt mondtam a világbajnokság előtt, hogy jó a csapat, s bármi megtörténhet. Akkor sajnos sok sérülést hozott a vb, nem úgy szerepeltünk, ahogy kellett volna. Idén is nagyon jó, erős csapattal vágtunk neki a világbajnokságnak, igaz, Kovács Saci nélkül. Nagyon jól sikerült a legutóbbi vb, s azt gondolom, hogy most is nagyon erős csapat versenyez Japánban, s megint csak azt tudom mondani, hogy bármi megtörténhet.

Vörös Zuzsanna tudja, hogyan kell nyerni egy olimpián, 2004-ben, Athénban lett első.

– Saci is tapasztalt, hiszen harmadik olimpiáján vesz részt. Nagyon remélem, hogy tanult a tapasztalatokból, az utolsó pillanatig elemeztünk, beszélgettünk. Fizikailag jó állapotban van, és legutóbbi beszélgetésünk alapján mondhatom, hogy pszichésen is teljesen rendben van. Remélem, hogy jó napot fog ki mentálisan a csütörtöki vívás során, ami megalapozhatja szereplését a pénteki tusákra.