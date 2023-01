MOL Fehérvár FC - NK Domzale 3-0 (1-0)

Porec, Zelena Laguna Football Camp, 50 néző.

MOL Fehérvár FC: Kovács D. - Nego, larsen, Stopira, Heister - Pokorny, Christensen - Kastrati, Houri, Dárdai - Kodro. Edző: Huszti Szabolcs

NK Domzale: Mulalic - Mutavcic, Duric, Ofenbacher, Kovacevic, Barisic, N. Hodzic, Repas, Saitoski, Alic, Husmani. Vezetőedző: Simon Rozman

Gól: Kodro (31. - tizenegyesből, 55.), Houri (68.)

Harmadik felkészülési mérkőzését kiadós esőzés után vívta a MOL Fehérvár FC a horvátországi edzőtáborban. A szlovén élvonal ötödik helyén tanyázó NK Domzale ellen már igyekezett azt a csapatot játszatni a Vidi trénere, amely a Kecskeméti TE elleni bajnokin is valószínűsíthető lesz.

Kicsit álmosan kezdett a Vidi, a védelem sem állt még össze, így eshetett meg, hogy a 2. percben Barisic léphetett ki, és éles szögből a kapufát találta el. A kezdeti ijedtség után a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok. A fehérváriak főként a széleken próbáltak felfejlődni, a 9. percben Kastrati beadása nem is volt veszélytelen, de Mulalic kapus jó ütemben lépett ki, s lehúzta a labdát. Saitoski csupán saját csapattársát találta el 20 méterről, majd a MOL Fehérvár FC dolgoztatta meg újra Mulalicot: Kastrati egy labdaszerzést követően Dárdait játszotta meg, aki 15 méterről, külsővel lőtt, de a szlovén kapus résen volt. A szlovénok is eljutottak a kapuig, egy beadás nyomán Stopiráról vágódott a labda a ketrec felé, Kovács Dániel vetődve védett. A félidő derekától nyomott a Domzale, előbb Larsennek kellett mentenie éles helyzetben, majd Offenbacher rakétája tévesztett célt. A 29. percben Kovacevic lábában volt a szlovénok vezető találata, de besült a támadó, az ellenakcióból pedig Kastrati került helyzetbe. A koszovói szélső még nem, de a bosnyák csatár, Kenan Kodro már eredményes volt. Büntetőt harcolt ki, majd a 31. percben értékesítette is azt, 1-0. A Vidi harmadik, edzőtáborban szerzett találatát is Kodro jegyezte. Háttal ugyan nem kezdünk mondatot, de Dárdai Palkó majdnem így zárt góllal egy akciót, egy szlovén védő rúgta hátba, a labda centikkel pattant a kapu mellé. A szünet előtt is Dárdai volt aktív, 16 méterről megeresztett lövését bravúrral védte Mulalic.

Peter Pokorny harcol a középpályán

Fotós: Székelyhidi Balázs / Forrás: molfehervarfc.hu

A szünetben nem cserélt Huszti Szabolcs, s nem változott a játék képe sem. A fehérváriak futballoztak fölényben, az 52. percben Christensen kiugratása nyomán Dárdai a kapu előtt keresztbe lőtte a labdát. Kettő perc sem telt el, s megint Dárdai Pál volt tarthatatlan. Remekül tálalt Kodro elé, aki 14 méterről lőtt, a szlovén hálóőr azonban hatalmasat védett. Az 55.-ben azonban már nem hibáztak a fehérváriak. Kastrati szolgálta ki Kenan Kodrót, aki 15 méterről kapásból helyezett káprázatosan a hálóba, 2-0. A Domzale elvétve próbálkozott, Krupic sem találta el a kaput, míg a 68. percben Lyes Houri eldöntötte a meccset. Dárdai kiosztott egy újabb gólpasszt, a kapust is kicselezve továbbított Hourihoz, akinek nem volt nehéz dolga, 3-0. Tíz minutummal a vége előtt Kenan Kodro közel járt a triplához, Heister készítette elő a helyzetet, a csatár lövését bravúrral védte a kapus. A hajrában Pisek szabadrúgásaira kellett figyelni, Kovács Dániel tette a dolgát.

A MOL Fehérvár FC az edzőtábor zárásaként csütörtökön 15.30-kor a szerb másodosztályú FK Radnicki Beograd alakulatával csap össze, ugyancsak Porecben.