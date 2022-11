Az elmúlt évtizedben esztendők teltek el a Vidi és a Ferencváros versenyfutásával. E két együttes kiemelkedett a magyar mezőnyből, a fehérváriak ezidő alatt három bajnoki címet is ünnepelhettek. Aztán az utóbbi időszakban fordultak az erőviszonyok, az FTC állva hagyta teljes honi riválisokat, s mára már az Európa-liga legjobb 16 csapata között vitézkedhet. Azonban hiába vezetik újfent a bajnokságot a zöld-fehérek, s hiába várhatta csupán a kilencedik pozícióból a 14. forduló zárómérkőzését Huszti Szabolcs alakulata, a Vidi – Fradi akkor is, mindig is rangadó.

Nem volt véletlen, hogy az 1992 óta a Videotonért lángoló Red Blue Devils erre a találkozóra időzítette „harmincéves” ünnepét, látványos koreográfiával fogadta a kivonuló csapatokat.



Forrás: Szabó Miklós/MW



A MOL Fehérvár FC játékosai fogadkoztak a találkozó előtti napokban, hogy valóban ünnepivé szeretnék varázsolni a rangadó napját, s el szeretnék kapni a Ferencvárost.

Akár már az első percben nagy lépést tehettek volna ehhez a piros-kékek, Kastrati szaladt fel a jobb szélen, remekül adott középre, azonban Kodro nem túl erősen célozta meg a bal alsó sarkot, Dibusz leért a labdára. A kilencedik percben jól járatták a fehérváriak a labdát a tizenhatos előtt, Lyes Houri aztán egy igazítás után, 15 méterről ballal tekert a bal felső sarok felé, a keresztléc mentette meg a Fradit a góltól. A hazaiaknak nem volt szerencséjük, azonban a vendégek jó viszonyt ápoltak Fortunával. Az ellentámadásból induló akció végén a szerelni szándékozó, becsúszó Ljednyev kézzel ért a labdába a tizenhatoson belül, a VAR-vizsgálat után pedig Bognár játékvezető megítélte a tizenegyest. Ryan Mmaee a Vidi-szurkolók füttykoncertje mellett is higgadtan, nagy erővel rúgta a labdát a bal felső sarokba, 0-1. A találat ellenére továbbra is a fehérváriak birtokolták többet a labdát, ígéretesen passzolgattak a Fradi térfelén, azonban a zöld-fehérek voltak veszélyesebbek a kapura. A 22. percben Laidouni ívelte a labdát az ötös jobb sarkára, Mercier egyből belsőzött a kapu közepe felé, Kovács Dániel bravúros visszavetődéssel ütötte ki a labdát a gólvonal magasságából. Szinte csak a fehérvári játékosok lábán táncolt a labda, a 30. percben Schön Szabolcs be is tört a büntetőterületen belülre, s gyanús körülmények között vesztette el a labdát 5 méterre a kaputól, a VAR-kocsi azonban nem látott szabálytalanságot... Nehezen hámozta át magát a vendégek védemi vonalán a Vidi, azonban a Fradi, ha úgy adódott könnyedén masírozott a kapuig. A 39. percben Besic 15 méteres lövése csattan a bal kapufán, a visszapattanó lapba pedig Kovács kapus hátáról vágódott mellé. A szünet előtt nem sokkal volt esélye a Vidinek is a gólszerzésre, Kastrati centerezéséről Kodro éppen lemaradt. A félidő zárásaként Laidouni előtt maradt a labda métereken át, végül elgurította azt a kapu előtt keresztbe.



Forrás: Török Attila/MW

Fordulás után is jól az Houri és Ljednyev által fémjelzett középpálya, azonban hiába futballozott fölényben a Vidi, a Kodrónak feljátszott labdák, vagy a csatár érintése nélkül vesztek el, vagy a bosnyák támadótól pattantak messze. Az 52. percben aztán Lirim Kastrati szakadt el az őrzőktől, mesteri indítást kapott Fiolától, s a ziccer végén 13 méterről helyezte a labdát Dibusz mellett a hálóba, 1-1.



Forrás: Török Attila/MW

Nem sokkal később egy vendégszöglet nyomán Besic jutott lövéshez oltári szerencsével, a keresztléc sietett a Vidi segítségére. Az 58. minutumban már nem menekülhettek a fehérváriak, Ryan Mmaee akcióból is betalált, könnyedén lőtte ki a jobb felső sarkot, 1-2. Válaszként Bohdan Ljednyev 18 méteres szabadrúgása dolgoztatta meg Dibuszt, majd az azt követő szögletből Kodro csúsztatott kapura, Dibusz kapus a gólvonal magasságából húzta ki a labdát. A 65. percben is Houri találta meg parádésan Kodro fejét, a fejes azonban elkerülte a Fradi kapuját. A 65. perc után fáradni látszott a Vidi, az FTC dominált ekkor, Marquinhos szúrása nyomán éppen elgurult a labda a bal kapufa mellett. Schön helyett Dárdai lépett be, Ljednyev pedig 20 méterről tűzelt alig mellé. A találkozó hajrájában Huszti Szabolcs cserékkel próbált frissíteni, de megint csak a Fradi járt közel a gólhoz, Zachariassen 17 méterről találta el a kapufát. A 88. percben pazar akció végén egyenlített a Vidi! Stopira keresztlabdája volt pontos Negonak, a jobb szélről érkező centerezésre Dárdai Palkó robbant be, s a léc alá vágta a labdát, 2-2.

JEGYZŐKÖNYV

MOL Fehérvár FC – Ferencvárosi TC 2-2 (0-1)

MOL Aréna Sóstó, 6121 néző. V.: Bognár Tamás (Tóth II V., Buzás)

MOL Fehérvár FC: Kovács D. – Nego, Serafimov, Fiola, Stopira – Pokorny, Ljednyev (Szendrei Á., 84.) – Kastrati (Bumba, 77.), Houri, Schön (Dárdai, 73.) – Kodro. Vezetőedző: Huszti Szabolcs

FTC: Dibusz – Botka, S. Mmaee, Knoester, Pászka – Besic, Laidouni – Zachariassen, Mercier (Marquinhos, 65.), Traore – R. Mmmae (Esiti, 88.). Vezetőedző: Sztanyiszlav Csercseszov

Gól: Kastrati (52.), Dárdai (89.), Stopira (90+4.) ill. R. Mmaee (14. - tizenegyesből, 58.)

Sárga lap: Fiola (14.), Kastrati (66.) ill. Pászka (60.)