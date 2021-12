"Bízom benne, hogy ez számunkra lesz kedvező és tudunk belőle profitálni. Speciális mérkőzésre számítok, nagyon kíváncsi vagyok, mit fogunk tudni ebből a helyzetből kihozni" - nyilatkozta vasárnap Márton Gréta. Hozzátette: mindkét ferencvárosi átlövő nagyon meghatározó játékosa a német válogatottnak, ezért nagy fegyvertény lenne, ha megállítanák őket.

A magyarok csütörtökön 35-29-re legyőzték Szlovákiát, szombaton 32-29-re nyertek Szlovákia ellen, hétfőn 20.30-tól pedig - a biztos továbbjutás tudatában - Németország ellen zárják a csoportkört Llíriában. A jövő szerdán kezdődő középdöntőbe a csoportok első három helyezettje jut tovább, és magukkal viszik a másik két továbbjutó elleni eredményeiket. A magyar együttes a Koreai Köztársasággal és Dániával, illetve a Kongói DK-val vagy Tunéziával találkozik a középdöntőben, Granollersben, ahova két pontot már biztosan visz.

A magyar és a német válogatott játéka több hasonlóságot is mutat, mindkét együttes igyekszik hatékony védekezésből gyors ellenakciókat vezetni és könnyű gólokat szerezni. Ez eddig a németeknek sikerült valamivel jobban, mivel csütörtökön a cseheket 31-21-re, szombaton a szlovákokat 36-22-re győzték le, tehát könnyedebb, fölényesebb győzelmeket arattak, mint a magyarok.

"Ha az eddigi négy csoportmérkőzést nézzük, valóban vannak egyezések. Ők is és mi is magabiztosan nyertünk mindkét ellenféllel szemben. Jó lenne, ha gyorsabbak és erősebbek lennénk, mint ők, mert ha nagy erőt mutatnánk hátul és le tudnánk rohanni őket, könnyebb dolgunk lehetne" - magyarázta Márton Gréta.

Ami a védekezést illeti, a szélső megjegyezte: az első találkozón meggyűlt a bajunk a beállóval, a csehek ellen ezt jobban oldották meg, de még mindig vannak rések a védőfalban, amiket el kell tüntetni. Hozzáfűzte, még mindig nem érzi teljesen magabiztosnak a visszarendeződésüket, pedig ez nagyon fontos és mindenképpen javulniuk kell, mert a németek nagyon gyorsak.

"Bizakodó vagyok, szerintem az átlövésekre kell összpontosítanunk, mert Bölk és Stolle mellett a többi átlövőjük is nagyon jó távolról" - nyilatkozta.

A 2018-as Európa- és a 2019-es világbajnokságon a magyar válogatott egyik legnagyobb erőssége a szélsőjáték volt, ezen a tornán azonban kevés labdát kaptak, legalábbis eddig. Az FTC játékosa szerint az ellenfelek biztosan készülnek arra, hogy a magyarok szeretik a szélekről befejezni a támadásokat, de ők ezt nem bánják, amíg csapattársaik a belső posztokról eredményesek.

"Ha ezt nem fogjuk tudni megoldani, akkor jönnek majd nekünk is a labdák, amit akár kisebb szögből is be kell vinnünk, hogy segíthessük az átlövőinket és az irányítóinkat, hogy könnyebb dolguk legyen" - vélekedett.

Tóth Esztert a szlovákok ellen egyszer, a csehek ellen kétszer is kiállították. Mint elmondta, a klubcsapatában kevesebbet védekezik, ezért hátrányból indul, de próbál odafigyelni, és a szövetségi kapitány is mindig úgy küldi fel a pályára, hogy csak két percet ne kapjon.

"Egy kicsit szíven üt, amikor kiállítanak, de utána próbálom összeszedni magamat fejben" - mondta a Mosonmagyaróvár irányító-átlövője. Hozzátette, támadásban nincs akkora hiányérzete, mint védekezésben, hiszen eddig mind az öt lövése góllal zárult.

"Megtalálom a helyzeteket, amit nekem kell elvállalnom, illetve szeretek a beállóval játszani és a szélre passzolni. A németek ellen sokkal magasabb védőfal lesz előttünk, ezért lehet, hogy az átlövések nem mindig lesznek jók, és betörésekkel, illetve szélesebb játékkal kell majd operálnunk" - magyarázta.

A Ferencváros balátlövője, Emily Bölk elmondta, eddig csapata támadójátékával és védekezésével is elégedett.

"Nagyon erős a védekezésünk, jó a kapusteljesítmény is, ebből pedig sok futással gyorsan tudunk játszani, könnyű gólokat szerzünk, és van lehetőségünk sokat cserélni" - nyilatkozta vasárnap az MTI-nek.

Hozzátette, nagyon jó egységet alkotnak a fiatal és a tapasztaltabb játékosaik, jó hangulatban várják a következő meccset és nyerni szeretnének. A magyarokról úgy vélekedett, sok gólt szereztek az eddigi két meccsen, támadásban jól teljesítenek, szeretnek gyors támadásokat vezetni, ezért hétfőn is nagyiramú, gyors játék várható.

Bölk úgy fogalmazott, ferencvárosi csapattársai és NB I-es ellenfelei között is sok jó válogatott játékos van, de a magyar lányok is ismerik őt, valamint Alicia Stollét - aki szintén az FTC-ben szerepel -, vagyis taktikailag mindkét csapat felkészült lesz.

Borítókép: Márton Gréta a spanyolországi női kézilabda-világbajnokság E csoportjának első fordulójában, a Magyarország – Szlovákia mérkőzésen a llíriai sportcsarnokban 2021. december 2-án.