Vigyázz rá! Más úgysem fog!

Nagyon sokszor lehet látni különböző oldalakon, hogy milyen szinten romboljuk a környezetet. Sokan panaszkodnak és hangot is adnak a véleményüknek ezzel kapcsolatban. De ezek mind csak szavak. Hát mit is érnek azok! – mondják sokan. De erre most hadd cáfoljak rá!

Rengeteg szép hely van, amit meg lehet és meg is kell óvni a pusztulástól. Nem a bolygó van ránk szorulva, hanem mi rá, éppen ezért kell úgy élnünk, hogy majd a következő generációknak is legyen hova születniük. Ahogy a világ nagy részén, így már Magyarországon is elterjedt a szelektív hulladékgyűjtés, valamint a hulladékok újrahasznosítása, de nem eléggé. Eleinte a MÉH telepeken gyűjtötték a vasat és a papírt hazánkban. Később pedig a 90-es évektől a hulladéklerakó szigetek vették át a MÉH-ek szerepét, ahova már az akkor egyre elterjedtebb műanyagot, papírt és üveget is lehetett vinni. Környezetvédelmi szempontból nagyon fontos az újrahasznosítás, ugyanis egy tonna műanyag feldolgozásával 500 kg CO2 kibocsátástól óvjuk meg a bolygót. Magyarországon több városban található ilyen hulladékgyűjtő sziget, mely lehetőséget ad a lakosoknak, hogy szemetüket szelektíven gyűjtsék, ezzel is elősegítve a fenntartható fejlődést. Székesfehérváron 52 ilyen gyűjtőpont van, ahol az emberek elhelyezhetik a hulladékot. Körülbelül 100 ezer fő él a városban, és ezt az adatot nézve nem elég ennyi, ugyanis az ideális arány 1000 lakos/lerakó lenne. Mivel nem mindenki használja ki ezt a lehetőséget, ezzel az írással is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy városunk fejlődését elősegítsük, és pozitív lépéseket tegyünk egy jobb jövő érdekében. A szavak nem gyűjtik szelektíven a szemetet, de mi megtehetjük, és ha csak már 10 ember változtat az életvitelén a cikkünk hatására, akkor már megcáfoltuk, hogy a szavak nem érnek semmit.