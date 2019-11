Fontos vagy nem?

Mit csinál a tinédzser, ha hazaér az iskolából? Az órái és a hazautazás fáradtsága után ledobja táskáját a szoba legközelebb eső pontjába, majd zenehallgatással, videónézéssel vagy éppen barátaival való beszélgetése által próbálja kipihenni magát. De akkor mégis, ki őrzi a hagyományokat?

Valamilyen szinten pontosan ők. És hogy honnan tudom? Én is közéjük tartozom. Élem a megszokott diákéletet, dolgozatokat írok, felelek az iskolában, mégis minden hétfőn lelkes résztvevője vagyok a móri Forgatós Néptáncegyüttes próbáinak. Nemcsak a társaság miatt szeretek ide járni, hanem azért is, mert sok, számomra új dolgot tudhatok meg egyes tájegységekről, az ottani emberek életmódjáról, szokásairól. Nagyon fontosnak tartom, hogy azt a tudást és táncanyagot, amiket mi elsajátítunk a próbáink során, átadjuk az embereknek. Ennek segítségével ők is közelebb kerülhetnek olyan vidékekhez, amelyekről alig hallottak. Szerencse, hogy hazánkban viszonylag sok embert érdekel a hagyományőrzés ezen oldala is. Egy-egy fellépés alkalmával egyre több néző gyűlik össze . Ez szerintem nagyon jó, hiszen látszik belőle, hogy nemcsak a modern vagy aktuális dolgok érdeklik feltétlenül az embereket, hanem a múltnak ez a része is. Azért sem rossz kimaradni egy ilyen csapatból, mert rendszeresen van alkalmunk megmérettetni magunkat különféle minősítő vagy akár többnapos versenyeken is. Ezeken a helyeken találkozunk más városból származó tánccsoporttal is, barátságot kötünk velük, tanulunk, és nem utolsó sorban visszaigazolást is kapunk a sok munkánkról, amit a koreográfia megtanulásába fektettünk.

Rendszeres résztvevői vagyunk a helyi rendezvényeknek. Szerintem nyugodtan kijelenthetem, hogy abszolút kedvencünk, mikor a Bornapok témája a tánc. Igaz, olyankor zsúfolt a hétvége, és egy nap akár többször is helyt kell állnunk, de nincs tánc fáradtság nélkül. Mi is szoktunk pihenni. Ha ilyen időszak van, szívesen tartunk táncházat zenekar kíséretében, s erre mindenkit szívesen látunk. Több gyerek és felnőtt megfordul nálunk, van, aki ezáltal kap kedvet, majd csatlakozik hozzánk. Őket nagy örömmel és hamar befogadjuk. Jó érzés egy ilyen összetartó és szorgos csapat tagjának lenni. Boldogsággal tölt el, hogy a hagyományok nem avulnak el.