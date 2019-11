Elavult a kézzel való írás?

Manapság egyre kevésbé van szükség a kézzel írásra.

A kézzel írott leveleket már kicserélték az email-ekre és a telefonnal való csetelésre. Viszont az iskolákban kizárólag speciális helyzetekben lehet írni telefonba vagy laptopba. Ha már az életünket körbeveszi a technológia, biztos szükség van még a tollal való írásra?

A gépbe írás sok mindenben különbözik a kézzel való írástól. Sokkal könnyebben javítható, nincs gond a csúnyaságával és akár hatékonyabb is lehet. A gépbe készített jegyzetekből is lehet tanulni és egy eszközön is tárolhatsz számos tananyagot. Ez segít abban, hogy ne keljen annyi füzetet hordani az iskolába. Persze van pár hátránya is. Abban az esetben, hogy nem tudsz hozzáférni a gépeden elmentett adatokhoz, eléggé rossz helyzetben vagy. Ha egy füzetedet otthon felejted, akkor csak egy bizonyos tantárgyban fogsz lemaradni, míg az eszközöd nélkül semmit nem tudsz majd leírni. Valamint lapra nem gond az, hogy kiemelést és más dekorációt beleépíts a jegyzetedbe. A tanár pedig képes beleírni pipákat, jegyeket, piros pontokat, vagy bármilyen más jelzést a diák számára.