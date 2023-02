Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy az állatok tanítanak meg minket a feltétlen, – beszélgetőpartnerem szavajárását idézve, az „isteni” – szeretetre. Azóta is sokat gondolkodom ezen, leginkább olyan pillanatokban, amikor a macskám nem éppen akar a kedvemre tenni. Gondolok ilyenkor arra, amikor játék címszó alatt, úgy a vádlimba harap, hogy csárdást is járhatnék, nem pottyanna le onnan. Eszembe jutnak a fél éve vásárolt meseszép, és egyébként aranyáron mért függöny apró, macskakarom által ejtett lyukai, szakadásai. Feldereng a sok lelegelt, kikapart szobanövény emléke, amik már nem élhettek meg szebb napokat… Csak gondolkozom, és arra jutok, bárhogy is legyen, abban biztos vagyok, ha Isten engem annyira szeret, mint én ezt a szobacirkáló mini terroristát, akkor szerencsés ember vagyok.