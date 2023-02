Vitamintablettával pótolják a levegőt

A Bakony-vidék 280 juhhodályát napok óta csaknem egyméteres hó zárja el a külvilágtól. A mintegy 110 000 állatot itatásra sem tudják kihajtani, a gondozók szánokkal, lajtokban hordják a vizet. Az egyetlen használható járművel, a szánnal szállítják a takarmányt is a központi tárolókból. A hosszú tél miatt elfogyott a juhok vitamintartaléka is. Az állami gazdaságokban különböző vitaminkészítményekkel, tablettákkal, a szövetkezetekben pedig a zöldsiló fokozott adagolásával pótolják a legelőt. Az állami gazdaságokban, tsz-ekben tartják a kondíciójukat a juhok, sőt, csaknem elhullás nélkül vészelte át a rendkívüli időjárást a 4000 újszülött kisbárány is – hozta le a hírlap az MTI-hírt 1963-ban ezen a napon.

Új iskola épült fél év alatt

Székesfehérváron a Lenin városrészben új általános iskolában kezdődött meg a tanítás tegnap reggel. Az Alba Regia Építőipari Vállalat dolgozói CLASP építési eljárással fél év alatt készültek el a 16 tantermes, előadó- és műhelyhelyiségekkel, tornateremmel, főzőkonyhával és étteremmel rendelkező oktatási intézménnyel. Hétfőn már saját aulájában gyülekezett a több mint négyszáz kisdiák és 33 pedagógus, hogy néhány ünnepélyes pillanatot szenteljenek a nekik második „tanévnyitónak” számító napnak. Az iskolában jelenleg 17 tanulócsoport és 7 napközis csoport működik – írta lapunk 1983. február 8-án. Hozzátéve, hogy a tervek szerint augusztusban átadják majd a sportpályákat, a lelátókat, a parkosított udvart is.