Az idei évtől változik a hulladékszállítás rendje Sárkeresztúron. A Vertikál Zrt. tájékoztatása szerint januártól a kommunális hulladékszállítás rendje péntekről szerdai napra változik. Az újrahasznosítható hulladékok szállítási napja is módosul: szerda helyett ezentúl keddenként – továbbra is kéthetente – gyűjti be a szolgáltató. Ami a zöldhulladék elszállítását illeti, a januári gyűjtési alkalmakkor – 12-én és 26-án – a Vertikált Zrt. kizárólag a fenyőfákat szállítja el.