Az újévben rengetegen tesznek fogadalmakat, hányszor hallottuk már, hogy új év, új én. Holott nem kellene gyökeres változásokat hozni az életünkbe, kezdetnek megtenné egy kis kedvesség a másik felé. A közelmúltban Gyergyóban volt szerencsém dolgozni egy jégkorongmérkőzésen, a rendkívül segítőkész és kedves kollégák a hazai szurkolók között találtak nekem helyet. A mérkőzés közben egy pillanatra sem éreztem feszengve magam, pedig fehérvári logókat is viseltem, mégis egy rossz szót nem kaptam, sőt a találkozó közben kedélyesen elbeszélgettünk a két klubról és a jégen látottakról is a körülöttem ülőkkel. Ez jó példa, amit nem csak a különböző sportpályák lelátóin a szurkolóknak, hanem a hétköznapi életben az embereknek is követhetniük kellene. Próbáljunk figyelmesebbek lenni egymás felé, egy kis kedvességgel szebbé lehet tenni embertársunk napját...