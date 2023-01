Ebben az évben is számos érdeklődőre számítanak a 11. alkalommal megrendezendő Bodajki Forraltborfőző-Versenyre. A január 14-én tartott eseményre a Bodajki Művelődési Házban, illetve a rendezvény alkalmával, magán a helyszínen is lehet jelentkezni. A bodajki tűzoltószertárnál lévő rendezvénytéren már délután, fél négykor megkezdődik az üstök felmelegedése. Fél ötkor, tehát egy órával később pedig már elindul a borok zsűrizése, melyet este 6 órakor az eredményhirdetés zár. Ahogy minden évben, úgy idén is zene szól majd a tóparton. Ez alkalommal az AIR és dj.LÁSZ járul hozzá a gőzölgő fűszeres illattól egyébként is különleges est hangulatához.