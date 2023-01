Székesfehérvár, Cinema City: A Fabelman család: 20.00. A gép: 11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30. Angyalok gyilkosa: 18.30, 21.50. A sziget szellemei: 13.10, 17.40, 20.30. Avatar – A víz útja (3D): 10.15, 12.30, 14.00, 16.15, 17.30. Az ember, akit Ottónak hívnak: 11.00, 15.00, 17.00, 20.00. Babylon: 14.45, 19.45. Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság: 10.00, 12.15, 14.30, 16.45. Fortune-hadművelet: A nagy átverés: 13.00, 19.40, 22.00. Fura világ: 10.15. Hatodik népkórház: 16.00. I Wanna Dance with Somebody – A Whitney Houston-film: 11.45. Jack Mimoun és a rejtélyek szigete: 10.45, 15.30. Krokodili: 12.30. Léna és Hógolyó: 10.30. M3GAN: 13.00, 17.40, 21.10. Mi köze ennek a szerelemhez?: 13.45, 16.00, 18.15, 20.30, 22.30. One Piece Film: Red: 14.40, 19.30. Pil – A neveletlen királylány: 11.00. Szótlan szeretet: 18.10. Teddy mackó karácsonya: 11.15.

Székesfehérvár, Barátság mozi: A kis Nicolas – Eljött a boldogság ideje!: 15.00. Gátlástalan örökösök: 17.00. Az ember, akit Ottónak hívnak: 19.00.

Dunaújváros, Kultik mozi: Teddy mackó karácsonya: 14.00. Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság: 14.30. Mi köze ennek a szerelemhez?: 15.40. Avatar: A víz útja (3D): 16.30. Az ember, akit Ottónak hívnak: 17.30. Babylon: 20.00. A gép: 20.15.