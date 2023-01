Szikra pattant az ágyra

"A tűzrendészeti szabályok be nem tartásából szerencsétlen kimenetelű tüzeset történt január 3-án éjjel 23 óra 10 perckor Sárszentmiklóson, az Állatforgalmi Vállalat sárbogárdi járási kirendeltségének pihenőhelyén. Mint megállapították , a tüzet az erős fűtés következtében a cső és a kémény csatlakozásánál kipattanó szikra okozta, mivel a csatlakozásnál nem alkalmaztak csőrózsát. A kipattanó szikra az ágyra esett, ahol az Állatforgalmi Vállalat dolgozója, Perényi Henrik aludt. Perényi a fellobbanó tűzre felébredt, s megpróbálta menteni a berendezést. A már égő szalmazsákkal kifelé igyekezett, de eközben eltorlaszolta az ajtónyílást, s mire kívülről behatoltak az égő helyiségbe, Perényi Henrik súlyos égési sebeket szenvedett. Kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe" - írta a Fejér Megyei Hírlap 1963. január 10-én.

Felkerült az "i-re" a pont

Az utolsó betűk is felkerültek a Vörösmarty Színház homlokzatára - adta hírül a hírlap ugyanebben a lapszámban, egy fotó kíséretében. A fényképen épp egy munkás készül felfúrni az N betűt a homlokzatra.

Munkahelyi testnevelés?

"A felszabadulás után meghonosodott -, de korántsem terjedt el eléggé - a munkahelyi testnevelés, amelynek rendkívül sokoldalú hatása van. Hasznos az egészségre, mert aktív pihenést biztosít, előkészíti, majd megszilárdítja a testnevelési sport szeretetét és visszaadja, vagy fokozza a munkaerőt, a teljesítményt, így gazdasági jelentősége is fontos. Sajnos, éppen az utóbbi nem tudatosult eléggé a gazdasági vezetőkben. Igen fontos az is, hogy a dolgozók egészségét védi, elsősorban a munkahelyi ártalmak ellen" - írta a Fejér Megyei Hírlap 1973-ban ezen a napon, majd sorozatot is indított a fentiek igazolására (megcáfolására?), ahol dolgozókat, vezetőket szólaltattak meg a témával kapcsolatban. Olyan gyárba látogattak el az újságírók, ahol 5 éve rendszeres a munkaközi torna - a dunaújvárosi fésűsfonodába.