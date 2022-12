A Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete véradásra várja a véradókat december 21-én, szerdán 8 és 15 óra között a Székesfehérvári Területi Vérellátóban (Seregélyesi út 3.), 14 és 17.30 között a Baracskán, a faluházban (Kossuth Lajos u. 37.), december 22-én, csütörtökön 8 és 15 óra között a fehérvári vérellátóban, 8 és 10 óra között a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház transzfúziós osztályán (Vasmű út 10.), 12 és 17 óra között a fehérvári Fehér Palota üzletközpontban (Palotai u. 6.). December 23-án, pénteken 8 és 14 óra között a fehérvári vérellátóban. Az Országos Vérellátó Szolgálatnál fokozottan figyelnek arra, hogy elegendő vér és vérkészítmény legyen a betegellátáshoz. A véradás nem jelent kockázatot, mint esemény és helyszín is az egyik legbiztonságosabb, hiszen eleve nem mehet be, aki nem egészséges. Sokkal nagyobb baj, ha nincs elég véradó, mert a legrövidebb idejű vérkészítmény öt napig tárolható, ezért vért adni feltétlenül szükséges. Egy véradással akár három ember élete is megmenthető.