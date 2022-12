Végéhez értek a néhány hete megkezdett parkolók, járdák és utak kialakításának, létesítésének és korszerűsítésének munkálatai.

A postánál, az OTP Banknál és a közösségi háznál új parkolók épültek. A Kossuth utcában, a Liget étterem és a közösségi ház, a gyógyszertár, a posta, az ABC közötti szakaszon a járdák újultak meg.

A Kossuth utca külső szakaszának szélesítése is a befejezéséhez ért. A megújult út, új forgalomszabályozási elemeit is kialakították. Ezen a szakaszon új útburkolati jeleket festettek fel és a kivitelezők új közlekedési táblákat is kihelyeztek, ezzel együtt új forgalmi rend lépett életbe.