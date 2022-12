A karácsony a szeretet ünnepe, ilyenkor a családok együtt töltenek egy kis időt. Azonban ebben az időszakban tudjuk megérezni igazán azoknak a hiányát is, akik már nincsenek velünk, ilyenkor gondolunk sokat a nagyszülőkre, anyákra, apákra, családtagokra, akikkel már csak lélekben ünnepelhetjük együtt karácsonyt. Ők bizony ott fentről figyelnek, néznek ránk, és ott lesznek Szenteste is velünk, mert sosem hagynak el minket. Remélem engem is büszkén figyelsz ott fentről, ahogy próbálom irányítani a családot, ahogy szenvedek majd az égősor kibogozásával, és bár tudom, hogy ott leszel velünk, az elmúlt hét évben mégsem ugyanolyan már a karácsony...