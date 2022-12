Ma már mindenki megy, rohan, dolgozik ezerrel és éppen ezért nem ér oda soha, sehova. Van, aki meg csak oda megy, ahova nagyon muszáj, aztán magára zárja az ajtót, és nem csak a szobáét, a lakásét, hanem többen a számukra ismerős, nem mindig szép dimenzióét is, hogy a játékok és a közösségi tér, de még inkább a számítógépes játékok világában, vagy cellájában éljen. A közös az bennük, túl az állandó időhiányon, hogy nincs semmi kapcsolatuk a valódi világgal és főleg az emberekkel, pedig bármennyire is temetjük a már sokszor pusztulásra ítélt világot és bármennyiszer csalódunk egy-egy emberben, még nem veszett el minden. Még besegít egy barát, ha nagy munkában vagyunk és behív egy rokon néhány jó szóra, de ez csak annak jár, aki maga is segít másoknak, és aki maga is hellyel kínálja a hozzá érkezőt.