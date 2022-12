Kodály hangverseny

A Székesfehérvári Zenei Általános Iskola, a Vasvári Pál Gimnázium és Szakközépiskola és a Megyei Művelődési Központ 1972. decemberben Kodály-hangversenyt rendezett az István teremben.

A Kodály Zoltán születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett hangversenyen a rendező intézmények kórusai gazdag keresztmetszetet mutattak be Kodály munkásságából. Az együtteseket Hartyányi Judit és Horányi Ottilia vezényelte.

Tárlatnyitás az ifjúsági klubban

Ismét fiatal, tehetséges művész alkotásainak adott bemutatkozási lehetőséget a Megyei Művelődési Központ Ifjúsági Klubja: ezúttal Szegedi Zoltán dunaújvárosi festőművész rendezte meg önálló kiállítását. - írta 1972. december 13-án a Fejér Megyei Hírlap

A fiatal dunaújvárosi művész főleg figurális képeket és csendéleteket állított ki Fehérváron. Temperái, pasztellképei a hétköznapi életből ellesett pillanatokat örökítettek meg.

Rakéta, rádió és lövész szakkör

Hatvan évvel ezelőtt három oktatási forma kezdte meg működését Polgárdin: a rakéta, az alapfokú rádió és lövész szakkör. A fiatalok szakképzett oktatók — Sulka József főmérnök, Bak László tanár és Kakukk Sándor lövész segítségével sajátították el az ismereteket és a „műhelytitkokat.’’

Megérkeztek a fülesbaglyok

A lassan, de biztosan érkező tél hatással volt a madárvándorlásokra is. A „decemberibb” időjárás következtében megérkeztek Fejér megyébe a fülesbaglyok is, amelyek egyébként Európa északi tájain tanyáznak. A védett madárnak számító éjszakai ragadozók főként egérrel és pocokkal táplálkoznak. – számolt be ötven évvel ezelőtt a madarak érkezéséről a Hírlap.