Az olvasó írta-kérte

„A környék lakóinak nevében kérjük, tolmácsolják kérésünket az illetékeseknek: jó lenne, ha nem csupán ígérgetés, vágyálom maradna számunkra sem a villany, hanem a közeljövőben bekapcsolnák a Maroshegy-Rádiótelep melletti lakóterületet is a hálózatba, hiszen a villany előnyeit azok ismerik leginkább, akik nem élvezik. Székesfehérvárnak ez a része, nem tudjuk milyen okból maradt ki a hálózatbővítésből, hiszen a környéken mindenütt van villany, s ezért gondoljuk, nem is okozna különösebb nehézséget a bevezetése. Sajnos mi még petróleumlámpával világítunk, és sem a televízió, sem a rádió műsorait nem nézhetjük, nem hallgathatjuk; feleségem a vasárnapjait mosással tölti, mert a mi számunkra még csak álom a mosógép. Kérjük, segítsenek, hogy nálunk is minél előbb kigyulladjon az olyan régen óhajtott villanyfény” – írta egy maroshegyi lakos a hírlapnak, amit az újságban 1962-ben ezen a napon közzé is tettek a szerkesztők.

A ruhagyár sikere

„A francia kamion utoljára december 21-én indul el a Vörös Október Férfiruhagyár fehérvári gyárából, hogy az év legutolsó szállítmányát, a jól szabott és elegáns öltönyöket, zakókat elszállítsa a francia vásárlókhoz” – címlapon hozta az újság a hírt 1982-ben. Márfy Istvánné, a gyár műszaki osztályának vezetője bizakodva tekintett a cikkben az év utolsó hónapja elé is. Kifejtette, eddig 250 ezer öltönyt, zakót szállítottak francia megrendelőjüknek, decemberben ez a szám még 20 ezerrel növekszik. A dolgozókat, a vezetőket dicséri, hogy minőségi kifogás egyszer sem volt a fehérvári gyár termékeivel szemben.