Újpesten nyert, negyedik helyen telelt a Vidi

Harminc esztendővel ezelőtt ezen a napon tudósított a Fejér Megyei Hírlap a Videoton-Waltham utolsó őszi meccséről. Az 1-0-s győzelemmel a fehérváriak a tabella negyedik helyére léptek fel az 1992-93-as bajnokság őszi idényében. A találkozót akkor kísérleti tévéközvetítés miatt a megszokottól eltérően, nem hétvégén, hanem hétfő este rendezték. A Totó aktuális programjában előre megállapított eredménnyel, 1-0-s újpesti sikerrel szerepelt a mérkőzés. Valójában pedig:

UTE — Videoton-Waltham 0:1 (0:1)

Megyeri út, 2500 néző, vezette: Varga S. (Bay, Nyilas)

UTE: Borsos — Szlezák, Aczél, Tomka, Szőnyi (Füzesi 49. perc) — Bérczy, Miovecz (Véber 24. perc), Katona, Belvon — Miklya, Bácsi.

Videoton-Waltham: Józsa — Vadász, László, Németh, Molnár — Salacz, Muzsnay, Kuttor, Czéh (Bekő, 85. perc) — Takács, Horváth (Földes 68. perc).

Majdnem tíz perces késéssel kezdődött a mérkőzés, mivel a szögletzászlók nem voltak a helyükön.

Gólszerző: Takács (4. perc) Sárgalap: Czéh 20. perc, Tomka 37. perc.

Szögletarány: 8:4 (5:1) a Videoton- Waltham javára.

4. perc: Vezetést szerzett a Videoton-Waltham. Miovecz eladott egy labdát a 16-os előtt. Borsos és Aczél hiába rajtolt rá, Takács előbb ért oda és 17 méterről a kapu közepébe gurított, 0:1.

13. perc: Czéh 25 méteres lövését védte Borsos.

16. perc: Czéh, majd Kuttor volt a labda útja, a fehérváriak középpályásának lövése az egyik védőről pattant szögletre.

26. perc: Véber 20 méteres bombáját védte Józsa.

28. perc: Takács, majd Kuttor volt a labda útja, az utóbbi lövése a felső léc felett zúgott el.

50. perc: Véber elől Molnár az utolsó pillanatban mentett.

52. perc: Takács beadása után Borsos majdnem „bevédte” a labdát.

54. perc: Bácsi 12 méteres lövését védte jó érzékkel a fehérváriak kapusa.

68. perc: Muzsnay keverte meg a hazaiak védelmét, lövése a jobb kapufán csattant. Az akció gólt érdemelt volna, a fehérváriak középpályásának nem volt szerencséje.

61. perc: Takács veszélyeztette a lila-fehérek kapuját, ám Borsos a helyén volt.

70. perc: Bácsi fejese alig került kapu mellé.

(Neon)fény a sötétben

Néha találkozhatunk kétágú létrájukkal, dróttekercseikkel hosszúkás üvegcsöveikkel. Hajnalban kezdik a szerelést, késő este van, mire végeznek a munkával. Mert sok dolguk van: ők viselik gondját, öten, Fejér megye és a Balaton déli partja minden neonfényének.

— Júliusig a Fővárosi Neonberendezések Gyárához tartoztunk, most a székesfehérvári Finommechanikai és Autójavító Vállalat részlege vagyunk— mondja Tóth László, a „neonegység” vezetője. — Korábban az egész Dunántúlt jártuk, de még most is akad munkánk bőven. Csupán Székesfehérváron 50 neonfelirat, fényreklám gondozását végezzük, s hát a falvakba is egyre több jut ezekből a „nagyvárosi ínyekből”. – írta a Hírlap 1962. december elsején.