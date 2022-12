Fúvószenével érkeztek az angyalok a községbe a hétvége estéjén. A Sárbogárdi Fúvószenekar zenészei színvonalas műsorral hoztak meghittséget, megnyugvást a település faluházába. A zene szeretete pedig nem csak feltöltötte a résztvevők lelkét, de össze is hozta a jelenlévőket, akik a karácsonyi koncertet követően egy jót beszélgettek is egy kellemes forró ital és meleg étel társaságában. A sárbogárdi zenészek mellett színpadra lépett még a simontornyai Krammer Ferenc Kórus, Pethes Máté és Kökény Sion, valamint a Mikulás és segítői is.