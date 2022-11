Az Öreghegyi Közösségi Házban november 28-án, hétfőn gyerek és felnőtt közösen alkothat: dekorálhatnak karácsonyi gömböt, készíthetnek hóembert, és a dekupázs technikát is kipróbálhatják. A gyerekeket egy négyállomásos „nyomozós” játék is várja: lesz labirintus, ahol a szarvas nyomait kell követni, aztán a Mikulás szarvasait kell azonosítani az agancsuk alapján. A puzzle tudásukat is tesztelhetik, amikor egy hóembert raknak össze darabokból, és legalább az egyik kézműves foglalkozást ki kell próbálniuk, hogy megkapják az apró ajándékot. A program 16 órakor kezdődik.