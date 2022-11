Néhány éve ilyenkor már javában karácsonyi lázban égtem, az ünnephez kapcsolódó dalokat hallgattam, feldíszítettem a környezetemet. Most viszont szinte értetlenül nézem azokat a barátaimat, akik úgy viselkednek, ahogy nem is olyan régen még én is tettem. Hol van még a karácsony? – teszem fel nekik a kérdést lelkesedésüket látva. Aztán rájövök, hogy kis túlzással már holnapután itt lesz. Szeretem az ünnepeket, a készülődést és azt a kicsit varázslatos légkört, ami körülöleli a karácsonyt. Teljesen más hangulat kúszik végig ilyenkor az utcákon, mint az év bármely másik szakában. Az adventi koszorú látványa mindig a lassításra késztet, hozzátesz ahhoz, hogy az ünnepi hangulat átjárja a házat és azzal együtt engem is. Általában, ahogy hétről-hétre egyre több gyertya ég, úgy várom egyre izgatottabban a karácsonyt.