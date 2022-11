Van valami különleges ebben az időszakban, és nem a multiplakátok úton-útfélen ránk ordító reklámjaira gondolok, vagy hogy a tévében hókristállyokkal és hulló arany glitterekkel adják el a vécé illatosítót éppúgy mint a legújabb mobiltelefont. És nem is attól lesz nagyszerű, hogy annyira átitat mindent a megvásárolható áhítat és annyira magától értetődő a kötelező jókedv, hogy ilyenkor még mélyebbre taszítják azokat az elvárások, akik eleve nem voltak valami fényesen. Az benne a jó, hogy ilyenkor azt is lehet, amit máskor nem vagy csak nehezen. Például rá lehet venni egy felnőttet, sőt egy gyereket, hogy nyilvánosan énekeljen. Vagy egy apukát arra, hogy munkáját, eszközét, telefonját letéve segítsen az adventi kézművességgel küzdő gyermeknek és még az is megtörténhet, hogy kedvét leli benne.