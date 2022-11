Bármennyire is a ködös szürke november az én hónapom, azért van egy valami, amit nagyon nehezen értek meg. Ez pedig nem más, mint a lámpa nélkül közlekedő autók sokasága. Azt vettem észre, hogy általában, valamiért az ’aszfalt színű’ autók felejtik el felkapcsolni a „pilácsot”, és így gyakorlatilag városban is az utolsó előtti pillanatban veszi észre az ember, hogy érkezik. A minap azonban egy elektromos autó is világítás nélkül hajtott az autópályára, a köd miatti pár méteres látótávolság ellenére. Mikor elmeséltem, többen is kérdezték: ugye tudod, hogy miért? Most már igen: hogy egyáltalán hazaérjen, nem fogyasztotta vele az akkumulátort. Persze kérdés, miért nem ér majd mégsem egyszer haza: a lemerült akksi vagy a hiányzó fény miatt, ami nem csak az autójáról, de a gondolkodásából is hiányzik.