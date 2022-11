November huszonegyedik napja a Televíziózás nemzetközi napja. Őszintén szólva nem tudom mikor néztem utoljára TV-t. Emlékszem gyermekkoromban a közös televíziózás szinte családi rituálénak számított. Később, míg gyarapítottam én is a családi fészket, egyre kevesebbszer vetődtem a képernyő elé. Minél többet próbáltam feldolgozni a kapott információmennyiségből, annál inkább kiábrándultam belőle, no meg néha a világból is. A híreket figyelve, öt perc alatt egy shakespeare-i dráma készletét megszégyenítő halálhírrel gazdagodott az életem, amikor pedig valami szórakoztató után néztem, inkább szekunder szégyenérzetet kaptam víg órák helyett. Egy szó, mint száz, rájöttem, hogy nem nekem való a móka doboz. Nincs mit tenni, az emberek, és az idők változnak.