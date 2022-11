Elő a pálcával

„Ismét bot. Ma reggeli budapesti lapokban olvassuk, hogy dr. Kenedi Géza a „Pesti Hírlap“ felelős szerkesztője, Pokorny Jenőt, a „Függetlenség“ dolgozótársát, két tartalékos huszárhadnagy jelenlétében a „Függetlenség“ szerkesztőségében, tegnap este 9 óra után nádpálczával hátulról megütötte. Rósz például megy az értelmiség elől, midőn ily tettre vetemedik” – írta napra pontosan 140 évvel ezelőtt a Székesfehérvár és Vidéke napilap.

Elsőből az utolsó

Sajnos régen is szerették az emberek bicskával megoldani a konfliktusokat. 1882. november 11-én számolt be a Székesfehérvár és Vidéke című napilap egy esetről. „Csütörtökön a vasúti indóházi raktárnál Hofbauer szállító kocsija összeveszett Balog János fuvarossal. Mindegyik első akart lenni a rakodásnál. Először a kocsiról pörlekedtek, majd ostorozni kezdték egymást. Mindjobban belekeveredtek az elsőbbségi jog fölötti vitába s nemsokára boldog végét fogták az ostornyélnek. Így sem tudták azonban a vitás kérdést megoldani, tehát a fehérvári szokásos békéltető eszközhöz, a bicsakhoz fordultak. Leszállt a két hős a magas kocsi ülésről, szembe álltak a porondon, s hősileg összemérték bicskájukat. A páros viaskodásnak az jön a vége, hogy Hofbauer kocsisa Balognak egyik ujját leharapta, bicskájával arczába vágott, s boszuból lovát is súlyosan megszúrta. A párbaj nyertes kocsis most a dutyiban elmélkedik amaz aranyigazság fölött, hogy gyakran az elsők utolsókká lesznek.”

Segítő kéz

Harminc évvel ezelőtti Fejér Megyei Hírlap számolt be a vívósportot érintő nehézségekről. „Kovács Tamás technikai igazgató a következőképpen jellemezte akkoriban a szövetség szegénységét: aranyunk van (utalva a medálokra), de pénzünk nincs. Ismeretes, hogy az októberi Európa-bajnokságra is csak nehezen sikerült előteremteni a versenyzők kiutazásához szükséges pénzt.” Mint a hírből kiderült, a Szerencsejáték Rt. Segítséget nyújtott, így a vívók tovább folytathatták az idényüket.