Önkéntes női rendőrök

„Dunaújvárosban az önkéntes rendőrségnek jelenleg majdnem kétszáz tagja van, akik szabad idejükben hivatásos rendőrrel őrjáratokon vesznek részt, vagy egyéb közbiztonsági szolgálatot látnak el” – jelentette a Hírlap 1962. október 12-én. Ahogyan azt is: „Délivárosban a napokban megalakult az első vidéki női önkéntes rendőrcsoport. A csoportnak hat tagja van, akik nemcsak a rendfenntartásban, de a gyermek- és családvédelemben is segítséget nyújtanak a hatóságoknak. Így támogatják a tanácskirendeltség és a gyámhatóság munkáját is. A női önkéntes rendőrcsoport tagjai havonta egyszer jogi, közigazgatási és egészségügyi előadásokat hallgatnak meg.”

Édes volt a munka

A székesfehérvári Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola hetven tanulója vett részt őszi gyakorlaton Csiriben, az iskola tanüzemében – írta meg 1972. október 12-én a Fejér Megyei Hírlap. A cikk így folytatódik: „Az élelmiszeripari tanulók szőlőt szüretelnek, s megismerkednek a préselés tudományával is. A mezőgazdászok és állattenyésztők kevésbé „édes” munkát végeznek: zöldséget szednek és tisztítanak.” Mint az írásból kiderült, az őszi gyakorlat után, novemberben kezdődött az elméleti oktatás: a diákok ekkor ültek újra iskolapadba.

Rekord abai eredmény

Az 1982. októberi újság ekképpen ír az aktuálisan zajló földmunkákról: „Jó ütemben folynak az őszi munkák az abai Vörös Hajnal Termelőszövetkezetben. A napraforgót már betakarították – minimálisra csökkentett szemveszteséggel – így a hektáronkénti termés kitűnő. Az eredmény rekord a gazdaság történetében.”