Adománygyűjtő és örökbefogadó napot tartanak október 22-én, szombaton az Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítványnál. A Homoksori menhelyen 9 és 13 óra között várják a látogatókat.

Az ASKA menhelyen jelenleg több mint 200 kutya vár szerető, új otthonra. Az állatok körülbelül fele oltott és ivartalanított is, így azonnal elvihető. Az érdeklődők kölyök és felnőtt állatok közül egyaránt választhatnak, ebben a menhely több munkatársa is segíteni fog a nyílt napon.

Az állatotthonban most leginkább hosszan tárolható, száraz tápra van szükség, így kérik az adományozókat, hogy elsősorban ezt vigyenek. Ezen kívül jól jönnek a pórázok, a hámok, a nyakörvek és a kisebb méretű fekhelyek.

Az előzetes bejelentkezés nem kötelező, de ajánlott. A tervezhetőség érdekében a +36 30 903 8218-as számot hívhatják az érdeklődők.