Szögegyenes háttal ült a sorok között, teljes figyelme, odaadása ott volt abban az ülésben. Szürkeségében is felfigyeltem rá, mert amellett, hogy valóban kötött szürke pulóvert figyelt, csendes kicsisége nem vonzotta a tekintetet. Mégis érdekelnek a háttérbe húzódó, „jelentéktelen” sorsok, amilyenek szinte mindannyian vagyunk, mi magunk is. Egyszer csak óvatosan elkezdett dőlni oldalra az a szögegyenes hát, szeme óvatosan csukódott lefelé. Rosszul lett, elájult, a mellette ülő fogta fel az esést. A szögegyenes hát azonban még dőlésében, ájulásában is az maradt, még ha nem is függőlegesen, de vízszintesen tartva meg egyenességét. A tömegben egy-két ember vette észre a történést. Még ájulása is olyan bocsánatkérő volt, csendes. Ez a belülről jövő, öntudatlan egyenesség kevesek sajátja.