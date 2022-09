22 éve történt, hogy nemes „szentenciákat” vetettek papírra, és azt ünnepélyesen a köz javára adták a télbe hajló Riviérán. A többi között azt is paragrafusokba szedték, hogy mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadsághoz. Bár két évtized közel sem egy emberöltő, bizonyos tekintetben mégis megkoptak a szavak, az egykoron büszkén lengő kék zászlón ragyogó csillagok is halványabbak már. „Magyarországon, Lengyelországban máshogy gondolkodnak, mint mi? Ráadásul most már az olaszok is?” – csapnak az asztalra. „Ha Olaszország a parlamenti választások után »nehéz helyzetbe« kerül, megvannak az eszközeink” – mondják és az Európai Unió Alapjogi Chartája a földre hanyatlik a könyvespolcról.