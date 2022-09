Ha eljön az ősz, sokan vágyunk vissza a napsütéssel teli, meleg napokra. Ha szerencsénk van, akkor a vénasszonyok nyarán, akár csak egy rövid időre is, de talán visszakaphatjuk szeretet évszakunk egy-egy apró szeletét. A teraszon ülve, pokróccal az ölemben, egy kellemes bor társaságában nem éppen úgy fest, hogy ez az óhajom rövid időn belül megvalósulhatna, ráadásul a meterológusok sem kecsegtetnek sok jóval. A naplemente még így is romantikus, azonban a madarak éneke már a múlté, egyedül a klíma kültéri zaja töri meg a csendet, ami még két hete másért ügyködött; akkor még a hűtés, ma már a fűtés miatt pörgette magát fel. De nini, ott egy szivárvány, gyorsan kívánok is egyet, hátha az indiánnyár mégis beköszönt.