Néhány hónapja – akárcsak annak idején a hadseregben – elkezdtem vágni a centit. Nem jókedvemből, és nem is babonából. Úgy voltam vele, egy évvel a nyugdíj előtt, miért is ne? Más kérdés, hogy érthető okokból fogalmam sincs, hogy mekkora összeg lehet majd mindez, bár sok jóra nem számíthatok, lévén, ahogy a korosztályomból egyáltalán nem kevesekhez hasonlóan én is, a kilencvenes években különböző könyvelési trükkök által kevésbé lettem bejelentve a hatóságok felé. Ezen akkoriban nem sokat rágódtam, de a tény, az tény, és mostanra kezdett bennem kapizsgálni, vajon mennyi lesz az annyi? Böngészve a különböző okosságokat rejtő weboldalakat próbáltam utána nézni, ám azzal kellett szembesülnöm, hogy igazán jól nem járhatok…Lehet, hogy mégis az egyenesebb utat kellett volna választani akkoriban?