Az égi áldás átok volt?

„Ha nem csurog, csöpög“ mondja a közmondás. Ez reá illik időjárásunkra is. A nap sugarait csak alig egy-két óra hosszáig élvezhetjük, mert a vészterhes felhők elfödik szemeink elől. Naponként kétszer háromszor megerednek az ég csatornái s a viz oly bőségben hull alá, hogy akár ladikázni lehetne utczáinkon. Ez a szeszélyes időjárás már vagy 15 napja naponként beköszönt – tán azért, hogy a mi jót földünk megadott, azt az ég romboló elemei tönkre tegyék” – állt a Székesfehérvár és Vidéke tudósításában 1882 szeptember 23-án. Így folytatták: „Czéljukat elérték! Egyedüli reménységünk a szőlő termése nagy részben elveszett. A rothadásnak indult éretlen szemeket az úgynevezett fekete penész teljesen hasznavehetetlenné tette. Amit a fagy, jég és a phyloxera meghagyott, azt az esővíz megsemmisítette. Az ég csatornáira elmondhatjuk ugyan, hogy „ha nem csurog, csöpög,“ de nem fogjuk ugyanezt mondhatni szüretelés közben a szőlősajtóra nézve, mert azt hiába rakjuk a bele rakott szőlőből, se nem csurog, se nem csöpög, s a sok csavarás következménye nem must lesz, hanem a penész kellemetlen szaga”.

A rövidhírek között is

1882, a lapszám ugyanaz, s a „siralmakat” így folytatják a „különfélék” rovatban: „A fiatalság (az adonyi - a szerk.) puffogat ugyan ősi szokáskint, esténkint rakétáznak, hanem azért semmi ez a közelmúlt szüretjeihez. A termés kevés, a must nem jó, hogy is lenne akkor víg szüret!”

Régészeti ásatások

„A régészeti ásatások nagyban folynak Henszlman Imre, kitűnő régészeti tudósunk felügyelete alatt. A Lángház melletti ásatások alkalmával egy jó karban levő ezüstözött ibriket találtak, mely a török uralom idejéből valónak látszik. A püspöki palota és városház közt levő térségen kezdtek újabbi ásatásokat; valószínűleg ott vannak Szent István templomának nyugati tornyai. A Lángháznál nemsokára folytatni fogják az ásatást – írták meg ugyanezen lapszámban.

Legjobb “óvszer” a cognac

Fantasztikusan reklámozta gróf Eszterházy Géza portékáját, az 1892-ben megjelent Székesfehérvár és Vidéke. Ebben az időben a kolera járvány már Nyugat-Európát is elérte. Emberünk nem mást állított, mint azt, hogy “orvosi tekintélyek állítása szerint a legjobb óvszer a cognac”. Saját készítésű – francia módra – idegen anyagoktól mentes, tiszta borból készült italának “tisztaságát és jóságát” a párizsi egészségügyi kiállításon az aranyérmet díszoklevéllel vehette át. Nem elfelejteni: borban az igazság, konyakban az egészség!

Akinek egy feleség nem elég

“Pécsi Sándor napszámos egy szép vasárnap akart frigyre lépni Flascher Marival” – írta a napilap szintén 1892-ben. A templomban annak rendje és módja szerint ki is hirdették az eseményt. Gremsperger István apát plébános szombaton este arról értesült, hogy Pécsinek van már hites felesége! Azonnal jelentést tett a rendőrségnél, mely a “férj-vőlegényt” letartóztatta. A vizsgálat kiderítette, hogy Pécsinek Nagykanizsán lakik a felesége, de már 6 éve külön élnek. A menyasszony “csalás” miatt feljelentést tett a forrón szeretett vőlegénye ellen.

Aki negyven üveg sört rendel egyszerre

1902-ben a Székesfehérvár és Vidéke azt írta, az éjszaka egy kiválóan jó vendég érkezett a Reinitz-féle Ősz utcai kávéházban Spielberger Jakab személyében, aki egyszerre 40 üveg sört rendelt magának. A fent nevezett férfiú annyira belemerült az ivásba, hogy a végén már azt sem tudta, hogy fiú-e vagy leány és törte-zúzta a tükröket, márványasztalokat. Amennyire értett a mulatáshoz, annyira kevéssé a fizetéshez. Így a rendőrségen kellett számot adnia tettéről. Itt mindenféle foglalkozásúnak vallotta magát, úgymint “balassagyarmati utazónak, kereskedőnek, bank hivatalnoknak”. A szám megjelenésekor Simon Sándor rendőr alkapitány még várta a balassagyarmati rendőrség visszaigazolását.