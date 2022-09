A Fejér Megyei Hírlap 1972. szeptember 29-i lapszámában számolt be arról, hogy „a velencei KISZ táborban megnyitották az Úttörő Honvédelmi Alegységek I. Országos Találkozóját”. Ezen az eseményen az „úttörő munkásőrök és honvédelmi alegységek adtak itt egymásnak találkozót a pákozdi csata emlékére és a fegyveres erők napjának tiszteletére. A több mint 400 pajtás szovjet pionírokat is vendégül lát a találkozó öt napja alatt” – írja tudósításában a Fejér Megyei Hírlap. A megemlékezésen az ünnepélyes zászlófelvonás mellett egy páncélautó is bevont. Ez volt az első ilyen jellegű, országos szintű találkozó, melynek résztvevőit bőséges program várta. Megkoszorúzták a pákozdi emlékművet, s részt vehettek a fegyveres erők központi ünnepségén, az úttörő szövetség díszparancsának kihirdetésén is. Szerveztek Pákozdon légi parádét, honvédelmi és sportversenyeket, Nadap környékén terepversenyt rendeztek, és megnyitották a KISZ Fejér megyei táborában a honvédelmi parkot. Székesfehérváron a menetdal-verseny megyei döntőjét hirdették meg, továbbá ifjúsági nagygyűlést rendeztek. A Vidám Parkban pedig haditechnikai bemutatót tartottak.