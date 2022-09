Az Adony és Környéke Horgászegyesület először rendezett halászléfőző versenyt a napokban. A mezőny az adonyi Kis-Duna-parton, a kőgátnál találkozott. A rossz idő ellenére – hűvös volt és esett az eső – a huszonhárom benevezett csapat közül huszonkettő fogott bográcsot, és próbálta bebizonyítani, hogy milyen is az igazi halászlé. Meg kellett állapítanunk, hogy a Kis-Dunának gyönyörű ez a része, igazi horgászparadicsom, de remek helyszíne lehet családi, baráti kirándulásoknak is, hiszen grillezőket, bográcsozókat építettek ki, fedett terasz is található több helyen. Steinmann László és csapata lett a győztes. Steinmann László mostanában halmozza az élvezeteket, hiszen a tavalyi országos rozébajnokságon szerzett aranyérmet, most pedig a halászlékészítésben bizonyított. A képen a győztesek: balról Steinmann László, mellette Köller László. Az eredményhirdetés után jöhetett a gondtalan evés-ivás, mindezekhez a zenét Pósch József és zenekara biztosította.