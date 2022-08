Idén is keresik a legjobb könyvtárost Fejér megyében. A Tóth György-emlékérem várományosára az olvasók és a szakma képviselői tehetnek javaslatot. Az emlékérmet a megye közkönyvtáraiban, a könyvtári munka bármely területén dolgozó azon személy kaphatja meg, aki munkájával, szakmai és emberi rátermettségével sokat tett a könyvtárhasználók magas színvonalú kiszolgálásáért. Az emlékérem az intézményekből nyugalomba vonult személyeknek is odaítélhető. Javaslatot benyújtani egyénileg vagy csoportosan is lehet október 14-ig a kitüntetésre javasolt személy munkásságának ismertetésével, illetve a jelölő aláírását, csoportos jelölés esetén a jelölők nevét és aláírását tartalmazó listával.