Az Aranybulla emlékére

1972. augusztus 11-én számolt be előzetesen az újság arról, hogy az Aranybulla kiadásának 750. évfordulója alkalmából augusztus 28–31. között Székesfehérvárott tartja évi rendes ülésszakát a Képviseleti Intézmények és a Parlamentarizmus Történetének Nemzetközi Bizottsága. A tudományos tanácskozás központi témáját a 12–17. század közötti szabadságlevelek adták. A konferenciára aztán 21 országból mintegy 150 résztvevő érkezett és a három nap alatt 37 előadás hangzott el.

Perkáta is versenyben

1982-ben ezen a napon egy Perkátán tartott szemléről számolt be az újság. A több társadalmi és állami intézmény képviselőjéből álló bizottság – a megye többi településéhez hasonlóan – vizsgálta a falu tisztaságát, a környezet szépségét, illetve szóvá tette a hiányosságokat. Versenyt hirdettek ugyanis, amelyben az év végén díjazták a legtisztább, legkulturáltabb környezetet teremtő intézményt, vállalatot, szövetkezetet. A vándorserleg mellett 10 ezer forint volt a jutalom, amelyet azonban közcélokra kellett a nyertesnek elköltenie. A bizottság figyelmeztette a perkátai iparcikkbolt dolgozóit, hogy a bolt környékén tegyék rendezettebbé a szeméttároló táját, a mellékhelyiségeket. A régi, használaton kívüli malom gazdáját is felszólították, hogy szabadítsa meg a gaztól az épület környékét. Dicsérték viszont a gázcseretelep, a posta és a takarékszövetkezet tisztaságát.

Hazatért olimpikonok

1992. augusztus 10-én ért haza a barcelonai olimpiáról a magyar küldöttség legnagyobb csoportja, köztük Fiedel László, kajakozó, az ezüst­érmes kajak négyes csapat tagja. A versenyző lapunknak úgy nyilatkozott az érkezés után: „Megvallom, kicsit csalódott vagyok, de már túltettem magamat. Ugyanakkor nincs mit szégyellnünk, hiszen mindent elkövettünk, hogy megszerezzük az aranyérmet.” BB