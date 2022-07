Az AFC Csákvár csapatával már nem tartott a héten a Mátrában rendezett edzőtáborba Hosszú Zétény, Kalmár Benedek, Major Gergő és Papp Zsombor sem, mert mindannyian távoznak a klubtól. Hosszú Zétény visszatért a Puskás Akadémiára, mivel már nem tartozik bele a fiatalszabály korosztályába a 21 éves játékos. Távozott a harmadik számú kapus Papp Zsombor is, aki az előző szezonban egy alkalommal sem kapott lehetőséget a bizonyításra. Kalmár Benedek új csapata a szlovák másodoszályú KFC Komárno, melyhez már csatlakozott is a 19 éves játékos. Szintén távozik Major Gergő, akinek június 30-án lejáró szerződését annak ellenére sem hosszabbították meg, hogy az előző szezonban jobbára kezdőként, 26 alkalommal is pályára lépett. A csákváriak információja szerint a 22 éves Major ősztől a BFC Siófok játékosa lehet.