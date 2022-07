Mostantól mind az általános kérdések, mind pedig a konkrét ügyek telefonos intézéséhez elegendő a 1819-es számot hívni. Az általános, azaz konkrét ügyhöz nem kapcsolódó tájékoztatás az Infóvonal 1-es menüpontjában, amíg az egyedi telefonos ügyintézést is lehetővé tévő szolgáltatás (korábban Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszer – ÜCC) a 2. menüpontban érhető el. A NAV telefonos szolgáltatásai külföldről a +36 (1) 461-1819-es hívószámon működő NAV Infóvonalán érhetőek el. A 2. menüpont használatához, vagyis a telefonos ügyintézéshez továbbra is ügyfél-azonosító szám (PIN-kód) szükséges. Ezt változatlanul a TEL jelű adatlapon lehet igényelni, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA). A szolgáltatás részleges kódú telefonos azonosítóval (RKTA) is használható, ami bármelyik kormányablakban igényelhető. Csekk az új rendszerben már teljesen automata kiszolgálással kérhető a főmenü 3-as menüpontjában.